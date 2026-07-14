Kim Kardashian: Η νέα ανάρτηση με τον Lewis Hamilton που «απαντά» στις φήμες χωρισμού

Η Kim Kardashian δημοσίευσε φωτογραφίες από κακαιρινές διακοπές όπου εμφανίζεται μαζί με τον Lewis Hamilton

Kim Kardashian: Η νέα ανάρτηση με τον Lewis Hamilton που «απαντά» στις φήμες χωρισμού
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κοινή τους παρουσία στις φωτογραφίες θεωρείται ως έμμεση διάψευση των φημών περί χωρισμού.
  • Τα δημοσιεύματα για κρίση στη σχέση βασίζονταν σε εικασίες χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από το ζευγάρι.
  • Η ανάρτηση δείχνει ότι η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton περνούν χρόνο μαζί μακριά από τη δημοσιότητα.
  • Παρότι δεν έχουν σχολιάσει δημόσια, η κοινή εμφάνιση στο Instagram ενίσχυσε τις ελπίδες των θαυμαστών για τη συνέχεια της σχέσης τους.
Snapshot powered by AI

Η Kim Kardashian φαίνεται πως έδωσε τη δική της απάντηση στα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση της με τον Lewis Hamilton, μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές της διακοπές, τις οποίες πέρασε σε πολυτελή κατοικία δίπλα σε λίμνη, έχοντας στο πλευρό της τα τέσσερα παιδιά της αλλά και στενούς φίλους.

kardashian

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους ακολούθους της, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μία φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Lewis Hamilton, γεγονός που δείχνει ότι ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 συμμετείχε επίσης στις διακοπές της παρέας.

https://www.instagram.com/p/DavgGtxnZk_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ερμηνεύτηκε ως έμμεση διάψευση των φημών που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες και ήθελαν το ζευγάρι να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους. Τα σχετικά δημοσιεύματα βασίζονταν κυρίως σε εικασίες που αναπτύχθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση από την Kim Kardashian ή τον Lewis Hamilton.

Kardashian

Αντίθετα, η κοινή τους παρουσία στις φωτογραφίες δείχνει πως εξακολουθούν να περνούν χρόνο μαζί, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τη δημοσιότητα.

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει σχολιάσει δημόσια τα σενάρια περί χωρισμού, η κοινή εμφάνισή τους στο Instagram θεωρήθηκε από πολλούς ως μια σαφής ένδειξη ότι η σχέση τους συνεχίζεται, με τους θαυμαστές τους να εκφράζουν τη χαρά τους στα σχόλια της ανάρτησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Αν χτιζόταν σήμερα μια νέα συνοικία στην Αθήνα, πώς θα έπρεπε να είναι;

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Το έργο που αλλάζει την Αττική, ο σχεδιασμός έως το 2028 και το επόμενο κεφάλαιο της «Αττικής 2030»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις - Για πρώτη φορά με θαλάσσια drones

10:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επέστρεψε στην Νορβηγία με σουβενίρ ένα... ταριχευμένο ρακούν - Δείτε βίντεο

10:46ANNOUNCEMENTS

Τα ντέρμπι Ισπανία-Γαλλία και Αγγλία-Αργεντινή με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης ο Μητσοτάκης – Η μεγάλη παρέλαση και το μήνυμα ευρωπαϊκής στρατηγικής αφύπνισης

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Γκράχαμ: Η αδελφή του εκλιπόντος Γερουσιαστή επιλέχθηκε για να ολοκληρώσει τη θητεία του - Ποια ειναι η Ντάρλιν Γκράχαμ Νόρντοουν

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

34 χρόνια από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν - Μητσοτάκης: Δεν σας φοβόμαστε, η Δημοκρατία νικά το μίσος

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παρακολουθούσαν σε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok τον ξυλοδαρμό 28χρονης από τον 61χρονο πρώην σύντροφό της

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Παράταση έως το 2027 για τις παλιές ταυτότητες – Τι αλλάζει από 3 Αυγούστου και ποιους αφορά

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για τον Μύρτο: «Οι κατολισθήσεις θα υπάρχουν, πρέπει να διαχειριστούμε τον κίνδυνο»

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Πλεύρη σε Τσίπρα: Μόνο το 2015 εισήλθαν από Τουρκία στα νησιά 890.000 μετανάστες

10:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία αποθέωσε τους παίκτες της – «Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε να ονειρευτούμε»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτό το δωρεάν παιχνίδι στο ίντερνετ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας κατά 25%

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Βαρνάβας: Φώκια απολαμβάνει τις βουτιές της δίπλα από λουόμενους

09:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Περαστικοί ξυλοκόπησαν άνδρα που μαχαίρωσε υπάλληλο σε εμπορικό κέντρο στην Γιούτα - Δείτε βίντεο

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά στο Παρίσι: Πάνω από 19.000 στρέμματα του προστατευόμενου δάσους Φοντενεμπλό έγιναν στάχτη - Συναγερμός για νέους καύσωνες στην ΕΕ

09:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ΔΕΘ: Θα υπάρχει και ένα άρωμα της επόμενης τετραετίας

09:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα Δένδια για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για τα κρούσματα σαλμονέλας

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Ανάρτηση υπέρ των αστυνομικών και από τον πρώην δήμαρχο της πόλης: «Αν μπουν σπίτι σας με πιστόλια πάρτε παπά, όχι την ΕΛΑΣ»

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις - έκπληξη στις συντάξεις - Τι θα πάρουν μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, νοικοκυριά - Ο χρόνος των εκλογών

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Παράταση έως το 2027 για τις παλιές ταυτότητες – Τι αλλάζει από 3 Αυγούστου και ποιους αφορά

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Παραδοχή του ενός αστυνομικού ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο - Δεν συνάδει με τραύμα από εξοστρακισμό η βολίδα στο κεφάλι του 20χρονου, λέει ο ιατροδικαστής

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δεκάδες χτυπήματα έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον πολύωρο ξυλοδαρμό 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της

09:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απόψε η «μάχη» ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία για μια θέση στον τελικό - Πού θα δείτε τον μεγάλο ημιτελικό

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτό το δωρεάν παιχνίδι στο ίντερνετ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας κατά 25%

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους - Πόσα χρήματα θα πάρετε

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Εσκί Σεχίρ στις 8 Ιουλίου 1921 και η μεγάλη ελληνική νίκη

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παρακολουθούσαν σε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok τον ξυλοδαρμό 28χρονης από τον 61χρονο πρώην σύντροφό της

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Οκτώ μήνες χωρίς σπίτι μετά την εκκένωση - «Μας ξέχασαν» λένε οι κάτοικοι στο Newsbomb

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μαντινάδα του παπά-Μανόλη που συγκίνησε όλο το χωριό

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Βαρνάβας: Φώκια απολαμβάνει τις βουτιές της δίπλα από λουόμενους

06:42LIFESTYLE

Αποκαλυπτικός ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσω, τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ» - Τι είπε για τα ακίνητα, το Δρομοκαΐτειο και την οικογένειά του

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για ντοκουμέντα της Marfin: «Το υλικό υπήρχε, αλλά δεν είχε αξιολογηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ