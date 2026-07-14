Kim Kardashian: Η νέα ανάρτηση με τον Lewis Hamilton που «απαντά» στις φήμες χωρισμού

Snapshot Η κοινή τους παρουσία στις φωτογραφίες θεωρείται ως έμμεση διάψευση των φημών περί χωρισμού.

Τα δημοσιεύματα για κρίση στη σχέση βασίζονταν σε εικασίες χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από το ζευγάρι.

Η ανάρτηση δείχνει ότι η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton περνούν χρόνο μαζί μακριά από τη δημοσιότητα.

Παρότι δεν έχουν σχολιάσει δημόσια, η κοινή εμφάνιση στο Instagram ενίσχυσε τις ελπίδες των θαυμαστών για τη συνέχεια της σχέσης τους. Snapshot powered by AI

Η Kim Kardashian φαίνεται πως έδωσε τη δική της απάντηση στα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση της με τον Lewis Hamilton, μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές της διακοπές, τις οποίες πέρασε σε πολυτελή κατοικία δίπλα σε λίμνη, έχοντας στο πλευρό της τα τέσσερα παιδιά της αλλά και στενούς φίλους.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους ακολούθους της, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μία φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Lewis Hamilton, γεγονός που δείχνει ότι ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 συμμετείχε επίσης στις διακοπές της παρέας.

https://www.instagram.com/p/DavgGtxnZk_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ερμηνεύτηκε ως έμμεση διάψευση των φημών που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες και ήθελαν το ζευγάρι να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους. Τα σχετικά δημοσιεύματα βασίζονταν κυρίως σε εικασίες που αναπτύχθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση από την Kim Kardashian ή τον Lewis Hamilton.

Αντίθετα, η κοινή τους παρουσία στις φωτογραφίες δείχνει πως εξακολουθούν να περνούν χρόνο μαζί, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τη δημοσιότητα.

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει σχολιάσει δημόσια τα σενάρια περί χωρισμού, η κοινή εμφάνισή τους στο Instagram θεωρήθηκε από πολλούς ως μια σαφής ένδειξη ότι η σχέση τους συνεχίζεται, με τους θαυμαστές τους να εκφράζουν τη χαρά τους στα σχόλια της ανάρτησης.