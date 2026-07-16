Αεροπορική τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Τρεις γενιές μιας οικογένειας χάνονται σε συντριβή αεροσκάφους

Snapshot Τρεις γενιές μιας οικογένειας από το Νιου Τζέρσεϊ σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα στη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένου ενός 2χρονου παιδιού.

Ο 70χρονος Dr. Gabriele Jasper, που πιλοτάριζε το αεροπλάνο, η κόρη του Gabriella Hillgrube και η εγγονή του Guiliana Hillgrube ήταν τα θύματα της συντριβής.

Το Piper Aerostar 1976P κατέπεσε μετά την απώλεια επικοινωνίας σε ύψος μόλις 100 ποδιών και καταστράφηκε από πυρκαγιά.

Ο Jasper ήταν διακεκριμένος γιατρός σπονδυλικής στήλης και ιδρυτής του Jasper Spine Institute, ενώ η κόρη του εργαζόταν μαζί του.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τρεις γενιές μιας οικογένειας από το Νιου Τζέρσεϊ, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού παιδιού, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τις αρχές και τις αναφορές.

Ο Δρ Gabriele Jasper, 70 ετών, η κόρη του Gabriella Hillgrube, 33 ετών, και η εγγονή του Guiliana Hillgrube, 2 ετών, αναγνωρίστηκαν ως τα θύματα που σκοτώθηκαν όταν ένα δικινητήριο αεροπλάνο έπεσε στο δάσος το βράδυ της Δευτέρας, ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία.

TRAGIC: Dr. Gabriel P. Jasper, Toms River, NJ, his daughter, Gabriella Hillgrube and toddler granddaughter, killed Monday in small plane crash in Harrietstown, New York..



Jasper, who was an accomplished physician and spine specialist from Toms River, was piloting the aircraft.… — THECOUNT.com ™ © (@THECOUNTnews) July 15, 2026

Ο 70χρονος πιλοτάριζε ένα μικρό Piper Aerostar 1976P του 601 όταν έχασε την επαφή με την επίγεια επικοινωνία αφού έφτασε σε ύψος μόλις 100 ποδιών και συνετρίβη, δήλωσαν οι αρχές.

Τα συνεργεία έρευνας εντόπισαν αργότερα το αεροσκάφος, το οποίο καταστράφηκε από την πύρινη πρόσκρουση.

Ο Jasper, ήταν βραβευμένος γιατρός σπονδυλικής στήλης και αναισθησιολόγος που ίδρυσε το Jasper Spine Institute και συχνά δημοσίευσε στα social media για τις αποστολές του στο Adirondacks, την αγάπη του για τους αγώνες της Formula 1 και φωτογραφίες του να ψαρεύει.

Η Gabriella Hillgrube, εργαζόταν με τον πατέρα της στο Ινστιτούτο, με τον οποίο είχε σχέση λατρείας δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Το δυστύχημα διερευνάται από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.