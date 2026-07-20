Μάριο Ροτζέρο: Ποιος είναι ο 72χρονος κοσμηματοπώλης που καταδικάστηκε για την δολοφονία των ληστών

Διχάζει την κοινή γνώμη και την πολιτική σκηνή στην Ιταλία η υπόθεση του 72χρονου 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μάριο Ροτζέρο: Ποιος είναι ο 72χρονος κοσμηματοπώλης που καταδικάστηκε για την δολοφονία των ληστών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μάριο Ροτζέρο, 72χρονος Ιταλός κοσμηματοπώλης, καταδικάστηκε σε 14 χρόνια και 9 μήνες φυλάκιση για τη δολοφονία δύο ληστών και τον τραυματισμό ενός τρίτου κατά τη διάρκεια ληστείας στο κατάστημά του το 2021.
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας επικύρωσε την ποινή, κρίνοντας ότι η αυτοάμυνα δεν δικαιολογεί τη χρήση πυροβολισμών αφού οι ληστές είχαν ήδη τρέξει να φύγουν.
  • Ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκίνησε διαδικασία χορήγησης χάριτος στον Ροτζέρο μετά από πολιτική παρέμβαση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζήτησε να εξεταστεί η αναλογικότητα της ποινής.
  • Η Μελόνι υποστήριξε ότι η αντίδραση του Ροτζέρο ήταν αποτέλεσμα έντονου στρες και φόβου κατά την επίθεση και τόνισε πως η διαδικασία απονομής χάριτος είναι δικαίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας, με την κυβέρνηση να πιέζει για την απονομή της.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δημόσια και πολιτική συζήτηση στην Ιταλία σχετικά με τα όρια της αυτοάμυνας και την αναλογικότητα των ποινών.
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Η υπόθεση του 72χρονου κοσμηματοπώλη που καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για την δολοφονία δύο ληστών και τον τραυματισμό ενός ακόμη έχει διχάσει την Ιταλία. Ωστόσο ο κυβερνητικός συνασπισμός και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι τάσσονται στο πλευρό του, πολιτικοποιούν την υπόθεση και πιέζουν να του απονεμηθεί χάρη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Μάριο Ροτζέρο είναι ένας 72χρονος Ιταλός κοσμηματοπώλης από το Γκριντσάνε Καβούρ στην επαρχία του Κούνεο, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας σχετικά με τα όρια του δικαιώματος στην αυτοάμυνα μετά τη ληστεία στο κατάστημά του στις 28 Απριλίου 2021, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσε δύο ληστές και τραυμάτισε έναν τρίτο.

Στις 15 Ιουλίου, το Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας έκανε δεκτό το αίτημα της Εισαγγελίας και η ποινή των 14 ετών και εννέα μηνών που του επιβλήθηκε κατέστη τελεσίδικη. Ωστόσο στις 16 Ιουλίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, ξεκίνησε την προκαταρκτική έρευνα με σκοπό τη χορήγηση χάριτος στον Ροτζέρο.

Η ληστεία

Στις 28 Απριλίου 2021, ο Μάριο Ροτζέρο αντέδρασε στη ληστεία καταδίωξε τους εγκληματίες που έφευγαν και πυροβόλησε με το όπλο του, το οποίο κατείχε βάσει νόμιμης άδειας.Δύο από αυτούς, ο Τζουζέπε Ματσαρίνο και ο Αντρέα Σπινέλι, σκοτώθηκαν, ενώ ο τρίτος, ο Αλεσάντρο Μόντικα, ο οδηγός της συμμορίας, τραυματίστηκε.

Οι ληστές είχαν εισβάλει στο κοσμηματοπωλείο οπλισμένοι με ένα ψεύτικο όπλο και ένα μαχαίρι.Ο Ροτζέρο πυροβόλησε αρκετές φορές προς το αυτοκίνητό τους όταν, όπως έγραψαν οι δικαστές του Εφετείου στην αιτιολογία της απόφασής τους, «η επιθετική ενέργεια των ληστών είχε πλέον τερματιστεί πλήρως».

Δείτε τη ληστεία και τους πυροβολισμούς από τις κάμερες ασφαλείας

Ουσιαστικά το σκεπτικό του δικαστηρίου είναι ότι σκότωσε τους ληστές την ώρα που η ζωή του δεν κινδύνευε εφόσον εκείνοι τρέπονταν σε φυγή. Σε πρώτο βαθμό, το δικαστήριο τον είχε καταδικάσει σε 17 έτη φυλάκισης και του είχε αναγνωρίσει ελαφρυντικά αλλά είχε αποκλείσει το ελαφρυντικό της αυτοάμυνας.

Σε δεύτερο βαθμό, η ποινή μειώθηκε σε 14 έτη και 9 μήνες.Οι υποστηρικτές του κοσμηματοπώλη επιμένουν ότι το πότε και το πώς αισθάνεται κίνδυνο ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κριθεί από το δικαστήριο. Μάλιστα επιμένουν ότι οι ληστές είχαν φιμώσει και δέσει την σύζυγο και την κόρη του 72χρονου και τους είδε την ώρα που έφευγαν με τα κοσμήματά του με αποτέλεσμα να λειτουργήσει εν θερμώ.

Η παρέμβαση της Μελόνι

Τις προηγούμενες ημέρες ο κυβερνητικός συνασπισμός της Ιταλίας στήριζε τον 72χρονο και ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκίνησε την διαδικασία για την απονομή χάριτος. Ωστόσο την Κυριακή με συνέντευξη στην εφημερίδα Corriere della Sera η Τζόρτζια Μελόνι βγήκε μπροστά και παραδέχθηκε ότι εκείνη έδωσε εντολή στον υπουργό δικαιοσύνης.

«Δεν μπορείς να επιβάλλεις ποινή οκτώ ετών σε παιδεραστές ή λιγότερο από δέκα έτη για ομαδικούς βιασμούς, και στη συνέχεια να καταδικάσεις αυτόν τον κοσμηματοπώλη να πεθάνει στη φυλακή. Υπάρχει πρόβλημα με την αναλογικότητα των ποινών», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Μελόνι

Φωτ. Αρχείου - Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

AP/Gregorio Borgia

«Ζήτησα από τον υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσει την διαδικασία απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο. Πρέπει να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς ότι η απονομή χάριτος αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν απαγορεύει στον υπουργό Δικαιοσύνης να κινήσει την όλη διαδικασία», τόνισε η Μελόνι.

Η τελευταία δήλωση έγινε προκειμένου να αποφύγει την κριτική για σύγκρουση των εξουσιών στην Ιταλία καθώς η πρωθυπουργός τα έβαλε με τα δικαστήρια για την ποινή και φαίνεται να πιέζει τον πρόεδρο, Σέρτζιο Ματαρέλα να δώσει χάρη στον 72χρονο.

Η Μελόνι, παράλληλα, υπογράμμισε πως «όταν δεχόμαστε επίθεση, το σώμα μας και το μυαλό μας τίθενται σε κατάσταση μάχης» και ότι «υπάρχουν πολλές επιστημονικές εκδόσεις οι οποίες εξηγούν ότι η αδρεναλίνη αλλάζει όλες τις αισθήσεις, το σώμα, την συνολική μας αντίληψη. Ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και τον φόβο του ανθρώπου αυτού;».

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