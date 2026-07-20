Ο Τραμπ παραδέχεται εμμέσως ζητήματα ασφαλείας στο Air Force One που του δώρισε το Κατάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το αεροσκάφος που παραχωρήθηκε από το Κατάρ και χρησιμοποιείται ως προσωρινό Air Force One θα υποβληθεί σε εκτεταμένες αναβαθμίσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν διαθέτει ακόμη όλα τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας των παλαιότερων προεδρικών αεροσκαφών.

Κατά την επιστροφή του από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη βάση Άντριους του Μέριλαντ για τις δυνατότητες του νέου αεροσκάφους, έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ελλείψεις στον εξοπλισμό προστασίας του.

«Έχει πολλές δυνατότητες, αλλά από όσο γνωρίζω, σε περίπου έναν μήνα θα το στείλουν για να το κάνουν πλήρως εξοπλισμένο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι εργασίες αναβάθμισης θα διαρκέσουν περίπου έναν μήνα, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι το αεροσκάφος χρειάζεται πρόσθετες παρεμβάσεις ώστε να φτάσει στο επίπεδο των απαιτήσεων ασφαλείας που ισχύουν για το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο CNN.

Έντονες αντιδράσεις για τα συστήματα ασφαλείας

Η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια του αεροσκάφους είχε ενταθεί ύστερα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το νέο Air Force One δεν διαθέτει το ίδιο επίπεδο προστασίας με τα υπάρχοντα αεροσκάφη που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τις ανάγκες του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, η κυβέρνηση Τραμπ είχε αντιδράσει έντονα στις αναφορές για πιθανά κενά ασφαλείας και ξεκίνησε έρευνα για το ποιοι παρείχαν πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης. Στην υπόθεση φέρεται να έχουν εμπλακεί η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ.

Περισσότερο από μία εβδομάδα πριν, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου κλήθηκαν να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα στο πλαίσιο της έρευνας.

Η εφημερίδα New York Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη τα ζητήματα ασφαλείας γύρω από το αεροσκάφος, ανέφερε ότι τέσσερις δημοσιογράφοι της έλαβαν κλητεύσεις από την κυβέρνηση.

Η αλλαγή αεροσκάφους και οι ανησυχίες

Οι ανησυχίες για το νέο αεροσκάφος, αξίας περίπου 400 εκατ. δολαρίων, εντάθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν ο Τραμπ αποφάσισε απροσδόκητα να μην το χρησιμοποιήσει κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Τότε είχε δηλώσει ότι η αλλαγή έγινε προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που υπηρετούν στη βάση Μίλντενχολ της Βρετανίας να ξεναγηθούν στο αεροσκάφος, απορρίπτοντας τις πληροφορίες ότι η απόφαση σχετιζόταν με θέματα ασφαλείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, το νέο αεροσκάφος δεν διαθέτει όλες τις δυνατότητες προστασίας που απαιτούνται για διεθνείς αποστολές του προέδρου. Άλλες πηγές υποστήριξαν ότι διαθέτει πολλά από τα ίδια χαρακτηριστικά με το προηγούμενο Air Force One.

Αξιωματούχοι ασφαλείας φέρεται να προτιμούν το παλαιότερο αεροσκάφος, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξαρχής με βασικό κριτήριο την προστασία του Αμερικανού προέδρου, σε αντίθεση με το αεροσκάφος από το Κατάρ, το οποίο υπέστη εκ των υστέρων τροποποιήσεις μετά την παραχώρησή του.

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