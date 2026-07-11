Air Force One: Η οργή του Τραμπ για τις αποκαλύψεις των New York Times

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά καθώς αλλάζει αεροσκάφος στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, RAF Mildenhall, στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της...

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Παρασκευή δημοσιογράφους των New York Times να καταθέσουν για το δημοσίευμα της εφημερίδας σχετικά με υποτιθέμενες ανησυχίες ασφαλείας που αφορούν το νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, σύμφωνα με την ίδια την εφημερίδα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στις κλητεύσεις με ανακοίνωσή του, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποιους ακριβώς απευθύνονταν ή σε ποια μέσα εργάζονταν οι δημοσιογράφοι. Δύο ανακοινώσεις της Επιτροπής Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου ανέφεραν ότι οι κλητεύσεις εστάλησαν σε δημοσιογράφους των New York Times. Η ίδια η εφημερίδα επιβεβαίωσε επίσης την ύπαρξη των σχετικών εγγράφων.

Οι κλητεύσεις ζητούν από τους δημοσιογράφους να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων στο Μανχάταν την ερχόμενη Τετάρτη. Η εφημερίδα ανέφερε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες παρέδωσαν ορισμένες από τις κλητεύσεις στις κατοικίες των δημοσιογράφων.

«Κάθε κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει το έγκλημα της διαρροής πληροφοριών που αφορούν την εθνική ασφάλεια. Στον βαθμό που χρειάζεται να διερευνήσουμε παραβιάσεις της εθνικής ασφάλειας, αυτό είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να κάνουμε», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι «οι δημοσιογράφοι δεν αποτελούν στόχο, αλλά όσοι διαρρέουν διαβαθμισμένες πληροφορίες». «Εκτιμούμε και σεβόμαστε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο Τύπος σε αυτή τη χώρα, όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επίσης σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι όσοι έχουν εμπιστευτεί τα κρατικά μυστικά της χώρας μας τα διαχειρίζονται όπως πρέπει, δηλαδή δεν μοιράζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Αναγνωρίζουμε ότι μπορεί πάντα να υπάρχει μια φυσική ένταση ανάμεσα σε αυτές τις δύο πλευρές, όμως δεν πρόκειται να αγνοήσουμε τον νόμο και να σταματήσουμε τις έρευνες για ανθρώπους μέσα στην κυβέρνηση που θεωρούν αποδεκτό να διαρρέουν διαβαθμισμένες πληροφορίες που επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια», ανέφερε ακόμη.

Ο δικηγόρος των New York Times Ντέιβιντ ΜακΚρο υπερασπίστηκε τους δημοσιογράφους της εφημερίδας σε δήλωσή του την Παρασκευή.

«Η εμφάνιση ομοσπονδιακών πρακτόρων επιβολής του νόμου στην πόρτα δημοσιογράφων θα έπρεπε να προκαλεί σοκ στη συνείδηση κάθε Αμερικανού που πιστεύει στο Σύνταγμα και στην ελευθερία του Τύπου που αυτό προστατεύει», δήλωσε ο ΜακΚρο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου, Μπρους Ντ. Μπράουν, δήλωσε ότι οι κλητεύσεις «αποτελούν απόκλιση από τη μακροχρόνια πρακτική του υπουργείου Δικαιοσύνης να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και την ανεξαρτησία του Τύπου, απαιτώντας από τους εισαγγελείς να ζητούν πληροφορίες από δημοσιογράφους μόνο ως έσχατη λύση, όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες επιλογές».

Το δημοσίευμα για το νέο Air Force One

Οι εξελίξεις έρχονται μετά την πτήση του προέδρου Τραμπ με το νέο Air Force One στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ωστόσο, την Τετάρτη αναχώρησε για τη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Μίλντενχολ, στο Σάφολκ της Αγγλίας, με ένα από τα παλαιότερα αεροσκάφη Air Force One.

Και τα δύο αεροσκάφη πέταξαν προς το Μίλντενχολ. Στη συνέχεια, ο κ. Τραμπ επιβιβάστηκε στο νεότερο αεροσκάφος για την πτήση επιστροφής στη βάση Άντριους.

Η αλλαγή αεροσκάφους έγινε την ώρα που μια εύθραυστη εκεχειρία με το Ιράν είχε καταρρεύσει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν και την Τεχεράνη να επιτίθεται σε τρία κράτη του Κόλπου.

Οι New York Times ανέφεραν την Τετάρτη ότι η αλλαγή αεροσκάφους έγινε έπειτα από εισήγηση της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service). Την Πέμπτη, η εφημερίδα υποστήριξε ότι το νέο αεροσκάφος δεν διαθέτει ορισμένα από τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας του παλαιότερου, συμπεριλαμβανομένων αντιπυραυλικών δυνατοτήτων.

Και τα δύο δημοσιεύματα βασίστηκαν σε ανώνυμες πηγές.

Το CBS News ανέφερε επίσης ότι οι μυστικές υπηρεσίες είχε συμβουλεύσει τον κ. Τραμπ να χρησιμοποιήσει το παλαιότερο αεροσκάφος. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News ότι το νέο αεροσκάφος τέθηκε σε υπηρεσία εσπευσμένα και δεν διαθέτει ορισμένες επιθυμητές δυνατότητες, ενώ πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης εξέφρασε ανησυχίες ότι δεν υπήρξε αρκετός χρόνος ή χρηματοδότηση για την πλήρη εγκατάσταση αμυντικών συστημάτων ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός Air Force One.

Ο Τραμπ αρνήθηκε ανησυχίες ασφαλείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εκείνη την περίοδο, απέρριψε τις ανησυχίες για την ασφάλεια του αεροσκάφους, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η στάση στο Μίλντενχολ έγινε ώστε οι Αμερικανοί στρατιωτικοί εκεί να μπορέσουν να δουν το νέο αεροσκάφος.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο πρόεδρος αρνήθηκε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι οι ανησυχίες για πιθανές απειλές από το Ιράν είχαν οποιαδήποτε σχέση με τη χρήση δύο αεροσκαφών στην επιστροφή.

Όταν ρωτήθηκε αν γνώριζε για αξιόπιστες απειλές από το Ιράν κατά του Air Force One, ο Τραμπ υποβάθμισε το ζήτημα.

«Έχω μια απειλή συνέχεια. Είμαι το Νο 1 στη λίστα τους», δήλωσε.

Ο Λευκός Οίκος αργότερα απέρριψε οποιεσδήποτε αναφορές για ελλείψεις ασφαλείας στο νέο αεροσκάφος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου Στίβεν Τσουνγκ δήλωσε ότι το νέο Air Force One «είναι ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος, εξοπλισμένο με πρωτόκολλα ασφαλείας υψηλού επιπέδου που διασφαλίζουν την προστασία του προέδρου και του προσωπικού του».