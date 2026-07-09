Γιατί ο Τραμπ έφυγε από την Τουρκία με το παλιό Air Force αντί με εκείνο που του δώρισε το Κατάρ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναχώρησε από την Άγκυρα με το παλιό αεροσκάφος, πραγματοποιώντας μόνο το τελευταίο τμήμα της διαδρομής για ΗΠΑ με το νέο υπερπολυτελές τζετ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Γιατί ο Τραμπ έφυγε από την Τουρκία με το παλιό Air Force αντί με εκείνο που του δώρισε το Κατάρ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά καθώς αλλάζει αεροσκάφος στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, RAF Mildenhall, στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026.

AP /Alex Brandon
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την Άγκυρα με το παλιό Air Force One λόγω συμβουλής της Μυστικής Υπηρεσίας και ανησυχιών για πιθανή απειλή από το Ιράν.
  • Το νέο αεροσκάφος Air Force One, δωρεά του Κατάρ, χρησιμοποιήθηκε μόνο για το τελευταίο τμήμα της πτήσης προς τις ΗΠΑ.
  • Η Μυστική Υπηρεσία απέφυγε τη χρήση του νέου αεροσκάφους στην Τουρκία παρά τα υψηλά πρωτόκολλα ασφαλείας που διαθέτει.
  • Ο Τραμπ ενημέρωσε ότι η ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν έχει ουσιαστικά λήξει και προειδοποίησε για επαναλαμβανόμενα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών του Ιράν.
  • Το νέο Air Force One δεν έχει ακόμη πλήρως εγκατεστημένο στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως την ικανότητα εναέριου ανεφοδιασμού.
Snapshot powered by AI

Αρκετά ερωτήματα προκάλεσε η αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία με το παλιό Air Force One, αντί να χρησιμοποιήσει το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ.

Οι New York Times, επικαλούμενοι ενημερωμένες πηγές, ανέφεραν ότι η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε συμβουλεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μην φύγει από την Άγκυρα με το νέο αεροσκάφος μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έφυγε από την Άγκυρα από προσοχή και από ανησυχία για πιθανή απειλή από το ιρανικό καθεστώς, αν και αμερικανικές πηγές τόνισαν ότι δεν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη και άμεση απειλή.

Σε δήλωσή του, ο Steven Cheung, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, είπε ότι «το νέο Air Force One είναι ένα αεροσκάφος τελευταίας τεχνολογίας που έχει εξοπλιστεί με πρωτόκολλα ασφαλείας υψηλού επιπέδου που διασφαλίζουν την ασφάλεια του προέδρου και του προσωπικού του».

«Όπως είπε πρόσφατα ο πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο και χρησιμοποιούμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας - συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης της προσοχής και της παραπλάνησης - για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σε ένα μήνυμα του Τραμπ στο Truth Social έγραψε ότι το αεροπλάνο που δώρισε το Κατάρ είχε πετάξει στη Βασιλική Αεροπορική Βάση Mildenhall στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν φτάσει για να τους επιδειχθεί κατόπιν αιτήματος των στρατευμάτων που σταθμεύουν εκεί.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Mildenhall αργά το βράδυ της Τετάρτης και στη συνέχεια ο πρόεδρος επιβιβάστηκε στο νέο αεροσκάφος για το τελευταίο μέρος της διαδρομής.

Όταν ο Τραμπ αναχώρησε από την Άγκυρα, επιβιβάστηκε στο παλιό αεροσκάφος ασυνήθιστα γρήγορα, προτού οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν μαζί του προλάβουν να τον παρακολουθήσουν ή να τον φωτογραφίσουν να ανεβαίνει τα σκαλιά, όπως κάνουν συνήθως. Οι επιβάτες έλαβαν επίσης οδηγίες να κατεβάσουν τα σκίαστρα των παραθύρων τους πριν από την απογείωση.

Μετά την αναχώρηση του Τραμπ, είπε στους δημοσιογράφους ότι πιθανότατα τους είχαν δοθεί οδηγίες να κλείσουν τα στόρια τους όταν έφευγαν από την Άγκυρα επειδή βρίσκονταν «σε ένα επικίνδυνο αεροπλάνο» λόγω της απειλής από το Ιράν.

Το νέο αεροσκάφος Air Force One είναι ένα Boeing 747-8 που χάρισε το Κατάρ στον Τραμπ και το οποίο ο αμυντικός εργολάβος L. Terry Harris μετέτρεψε από εμπορικό σε προεδρικό αεροπλάνο μέσα σε 10 μήνες. Ωστόσο, ορισμένος στρατιωτικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εναέριου ανεφοδιασμού, δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί σε αυτό.

Είναι πάνω από πέντε μέτρα ψηλότερο από το παλιό Air Force One, αλλά το παλιό αεροσκάφος εξακολουθεί να είναι εξοπλισμένο με μια πλήρη σειρά αμυντικών συστημάτων της εποχής του Ψυχρού Πολέμου και διατηρεί την ικανότητα να αντιμετωπίζει εισβολείς αντιαεροπορικούς πυραύλους.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μια ημέρα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισλαμική Δημοκρατία επανέλαβαν τις αντεπιθέσεις τους στον απόηχο των εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι η ενδιάμεση συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία έχει «ουσιαστικά τελειώσει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:47ΚΟΣΜΟΣ

Bίασε και δολοφόνησε τη σύζυγό του «στήνοντας» την αυτοκτονία της - Πριν από 25 χρόνια «ηλεκτροπληξία» σκότωσε την πρώην του

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους - Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στο τοξικό ψάρι

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο: Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb.gr

09:33ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΓΝΗ: Φωτιά στο ασανσέρ των ακαθάρτων - Καταγγελίες από το σωματείο εργαζομένων

09:30ΥΓΕΙΑ

Νέο τεστ με στοματικό επίχρισμα ανιχνεύει τον καρκίνο του στόματος σε μία ώρα

09:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Οι διαιτητές καλύπτουν 12-13 χλμ. σε κάθε αγώνα του Μουντιάλ 2026

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που κρατούσε δύο ανήλικα παιδιά σε «τρώγλη» με ακαθαρσίες ζώων

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Άργος-Γιαννάκος: «Δεν πήγε όπως περιμέναμε η επέμβαση - Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος» - Δίωξη για ανθρωποκτονία στους αστυνομικούς

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τρεις διασωληνωμένοι από την πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

09:05ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari 12Cilindri Manuale: Η επιστροφή του χειροκίνητου κιβωτίου με τεχνολογία by-wire

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις για Σισμανόγλειο: «Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα» - Προφανής η εγκληματική ενέργεια

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση: Καίνε ομοιώματα του Εμπαπέ στην Παραγουάη!

08:55ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί ο Τραμπ έφυγε από την Τουρκία με το παλιό Air Force αντί με εκείνο που του δώρισε το Κατάρ

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι-πατέρας Μάριου: «Παλικάρι μου σε σκότωσαν για δεύτερη φορά - Το κράτος με την αδιαφορία του και η Αστυνομία με την ανοχή της»

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθεί καταιγίδα στην Αττική

08:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα πρώτα σημάδια για έναν ακραίο χειμώνα φέτος στην Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Ένα μικρό χωριό 17 ατόμων στη Σλοβακία θέλει να βγει από τον κατάλογο της UNESCO

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο - Πυκνός καπνός από τα υλικά που καίγονται

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις από το «Σισμανόγλειο»: Η νεκρή 90χρονη δεν σχετίζεται με τη φωτιά - «Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθεί καταιγίδα στην Αττική

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο - Πυκνός καπνός από τα υλικά που καίγονται

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

08:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα πρώτα σημάδια για έναν ακραίο χειμώνα φέτος στην Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τρεις διασωληνωμένοι από την πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι «βλέπει» η νέα έρευνα της ασφάλειας - Το τηλεφώνημα-κίνητρο και η σκεπασμένη σορός

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παππούς και εγγονός έβγαλαν τεράστιο λαγοκέφαλο και τον μετέφεραν με παιδικό παιχνίδι

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

06:14ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφία βασανιστηρίων από τη Γάζα: Παλαιστίνιος δεμένος πισθάγκωνα σε σιδερένια ράβδο και ημίγυμνος - Καταγγελίες οργανώσεων

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση: Καίνε ομοιώματα του Εμπαπέ στην Παραγουάη!

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις για Σισμανόγλειο: «Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα» - Προφανής η εγκληματική ενέργεια

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους - Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στο τοξικό ψάρι

16:10WHAT THE FACT

Έβαζε κέρματα σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Άργος-Γιαννάκος: «Δεν πήγε όπως περιμέναμε η επέμβαση - Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος» - Δίωξη για ανθρωποκτονία στους αστυνομικούς

08:55ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί ο Τραμπ έφυγε από την Τουρκία με το παλιό Air Force αντί με εκείνο που του δώρισε το Κατάρ

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που κρατούσε δύο ανήλικα παιδιά σε «τρώγλη» με ακαθαρσίες ζώων

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι-πατέρας Μάριου: «Παλικάρι μου σε σκότωσαν για δεύτερη φορά - Το κράτος με την αδιαφορία του και η Αστυνομία με την ανοχή της»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις από το «Σισμανόγλειο»: Η νεκρή 90χρονη δεν σχετίζεται με τη φωτιά - «Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία»

08:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάαλαντ εναντίον Κέιν σαν... Βίκινγκς και ιππότες - Το επικό AI βίντεο που έγινε viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ