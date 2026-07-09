Γιατί ο Τραμπ έφυγε από την Τουρκία με το παλιό Air Force αντί με εκείνο που του δώρισε το Κατάρ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά καθώς αλλάζει αεροσκάφος στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, RAF Mildenhall, στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026.

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από την Άγκυρα με το παλιό Air Force One λόγω συμβουλής της Μυστικής Υπηρεσίας και ανησυχιών για πιθανή απειλή από το Ιράν.

Το νέο αεροσκάφος Air Force One, δωρεά του Κατάρ, χρησιμοποιήθηκε μόνο για το τελευταίο τμήμα της πτήσης προς τις ΗΠΑ.

Η Μυστική Υπηρεσία απέφυγε τη χρήση του νέου αεροσκάφους στην Τουρκία παρά τα υψηλά πρωτόκολλα ασφαλείας που διαθέτει.

Ο Τραμπ ενημέρωσε ότι η ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν έχει ουσιαστικά λήξει και προειδοποίησε για επαναλαμβανόμενα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών του Ιράν.

Το νέο Air Force One δεν έχει ακόμη πλήρως εγκατεστημένο στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως την ικανότητα εναέριου ανεφοδιασμού. Snapshot powered by AI

Αρκετά ερωτήματα προκάλεσε η αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία με το παλιό Air Force One, αντί να χρησιμοποιήσει το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ.

Οι New York Times, επικαλούμενοι ενημερωμένες πηγές, ανέφεραν ότι η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε συμβουλεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μην φύγει από την Άγκυρα με το νέο αεροσκάφος μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

? NOW: President Trump has boarded the FORMER Air Force One in Turkey, reportedly to Mildenhall Air Force Base in the UK



This is certainly the right call, as the new AF1 likely does not have the same countermeasures as the former AF1.



The new AF1 is simply a "bridge" aircraft,… pic.twitter.com/fYVgPS2Vbk — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έφυγε από την Άγκυρα από προσοχή και από ανησυχία για πιθανή απειλή από το ιρανικό καθεστώς, αν και αμερικανικές πηγές τόνισαν ότι δεν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη και άμεση απειλή.

Σε δήλωσή του, ο Steven Cheung, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, είπε ότι «το νέο Air Force One είναι ένα αεροσκάφος τελευταίας τεχνολογίας που έχει εξοπλιστεί με πρωτόκολλα ασφαλείας υψηλού επιπέδου που διασφαλίζουν την ασφάλεια του προέδρου και του προσωπικού του».

«Όπως είπε πρόσφατα ο πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο και χρησιμοποιούμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας - συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης της προσοχής και της παραπλάνησης - για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σε ένα μήνυμα του Τραμπ στο Truth Social έγραψε ότι το αεροπλάνο που δώρισε το Κατάρ είχε πετάξει στη Βασιλική Αεροπορική Βάση Mildenhall στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν φτάσει για να τους επιδειχθεί κατόπιν αιτήματος των στρατευμάτων που σταθμεύουν εκεί.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Mildenhall αργά το βράδυ της Τετάρτης και στη συνέχεια ο πρόεδρος επιβιβάστηκε στο νέο αεροσκάφος για το τελευταίο μέρος της διαδρομής.

Όταν ο Τραμπ αναχώρησε από την Άγκυρα, επιβιβάστηκε στο παλιό αεροσκάφος ασυνήθιστα γρήγορα, προτού οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν μαζί του προλάβουν να τον παρακολουθήσουν ή να τον φωτογραφίσουν να ανεβαίνει τα σκαλιά, όπως κάνουν συνήθως. Οι επιβάτες έλαβαν επίσης οδηγίες να κατεβάσουν τα σκίαστρα των παραθύρων τους πριν από την απογείωση.

? At RAF Mildenhall in Suffolk, England, US President Trump changes from the older Airforce One to the newer luxurious gifted by Qatar.



Asked if he was aware of any credible threat by Iran against Air Force One? (The press had been asked to lower their blinds)



President Trump… — Wolf Brief (@wolfbrief_) July 9, 2026

Μετά την αναχώρηση του Τραμπ, είπε στους δημοσιογράφους ότι πιθανότατα τους είχαν δοθεί οδηγίες να κλείσουν τα στόρια τους όταν έφευγαν από την Άγκυρα επειδή βρίσκονταν «σε ένα επικίνδυνο αεροπλάνο» λόγω της απειλής από το Ιράν.

Το νέο αεροσκάφος Air Force One είναι ένα Boeing 747-8 που χάρισε το Κατάρ στον Τραμπ και το οποίο ο αμυντικός εργολάβος L. Terry Harris μετέτρεψε από εμπορικό σε προεδρικό αεροπλάνο μέσα σε 10 μήνες. Ωστόσο, ορισμένος στρατιωτικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εναέριου ανεφοδιασμού, δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί σε αυτό.

Είναι πάνω από πέντε μέτρα ψηλότερο από το παλιό Air Force One, αλλά το παλιό αεροσκάφος εξακολουθεί να είναι εξοπλισμένο με μια πλήρη σειρά αμυντικών συστημάτων της εποχής του Ψυχρού Πολέμου και διατηρεί την ικανότητα να αντιμετωπίζει εισβολείς αντιαεροπορικούς πυραύλους.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μια ημέρα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισλαμική Δημοκρατία επανέλαβαν τις αντεπιθέσεις τους στον απόηχο των εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι η ενδιάμεση συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία έχει «ουσιαστικά τελειώσει».

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