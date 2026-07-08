ΝΑΤΟ: «Καμία αυτοεκτίμηση;» -Δημοσιογράφος από τη Δανία εξευτελίζει τον Ρούτε για τον «μπαμπά» Τραμπ

Snapshot Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υιοθετεί στάση υποταγής προς τον Ντόναλντ Τραμπ για τη διατήρηση της συμμαχίας, παρά τις δημόσιες απειλές του Αμερικανού προέδρου.

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ρούτε δέχθηκε κριτική από Δανό δημοσιογράφο για την αποφυγή δημόσιας αντιπαράθεσης με τον Τραμπ και την επίδραση αυτής της στάσης στην αυτοεκτίμησή του.

Ο Ρούτε επαίνεσε τον Τραμπ για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων, αποδίδοντας σε αυτόν τη σημερινή ισχύ της Συμμαχίας, χωρίς να αναφερθεί στην αβεβαιότητα που προκαλεί η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ επανέφερε τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία και ασκούσε κριτική στην Ισπανία, ενώ μετά τη Σύνοδο διακήρυξε τη δέσμευση των ΗΠΑ να παραμείνουν σύμμαχοι εντός του ΝΑΤΟ.

Παρά τις εντάσεις και τις απειλές, η Σύνοδος κορυφής έκλεισε με δηλώσεις για ενότητα και συνεργασία μεταξύ των 32 ηγετών του ΝΑΤΟ. Snapshot powered by AI

Ο Μαρκ Ρούτε έχει δύσκολη αποστολή: να κρατά τον Ντόναλντ Τραμπ ικανοποιημένο προς όφελος της Συμμαχίας. Όμως δεν διστάζει να υποτάξει ακόμη και την προσωπική του αξιοπρέπεια στην καλή διάθεση του Αμερικανού προέδρου. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, κλήθηκε να απαντήσει ευθέως για αυτή τη στάση του

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ έχει χαρακτηρίσει έμμεσα τον Τραμπ «μπαμπά» (Daddy), του έχει απευθύνει σχεδόν «ερωτικές επιστολές» και προσαρμόζει διαρκώς τη στάση του στις διαθέσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ώστε να μπορεί να τις στηρίζει δημοσίως.

Ο λόγος γίνεται για τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Ολλανδός πολιτικός δέχεται συχνά κριτική ότι «ταπεινώνει» τον εαυτό του για χάρη της Συμμαχίας, όπως ο ίδιος υποστηρίζει. Όταν ο Τραμπ μιλά για στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας ή για εμπορικό πόλεμο κατά της Ισπανίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ συνήθως αποφεύγει να τον αντικρούσει δημοσίως.

Δανός δημοσιογράφος προκαλεί τον Ρούτε

Η στάση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από όλους τους συμμάχους. Οι εντάσεις έγιναν εμφανείς στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όταν ένας Δανός δημοσιογράφος έθεσε ευθέως το ζήτημα μπροστά στις κάμερες.

Ο Ράσμους Σβάνεμποργκ ρώτησε τον Ρούτε:

«Ο παλιός Μαρκ Ρούτε θα είχε απορρίψει αυτές τις απειλές του Τραμπ. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Επηρεάζει την αυτοεκτίμησή σας το γεγονός ότι κάθεστε δίπλα του και δεν λέτε τίποτα;»

Ο Ρούτε δέχθηκε ψύχραιμα την προσωπική επίθεση και απέφυγε να απαντήσει άμεσα. Αντίθετα, έκανε αυτό που έχει επαναλάβει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα: επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ξέρετε, πάντα αναγνωρίζω όταν ο έπαινος είναι δικαιολογημένος», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Υποστήριξε ότι το γεγονός πως η Συμμαχία είναι σήμερα «τόσο ισχυρή» οφείλεται στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η απειλή της Ρωσίας και οι αμυντικές δαπάνες

Ο Ρούτε ανέφερε ότι, εκτός από τη ρωσική απειλή, ο Τραμπ αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες πίσω από τα πρόσφατα προγράμματα ενίσχυσης της άμυνας.

Ωστόσο, απέφυγε να αναφερθεί στο γεγονός ότι οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες συνδέονται επίσης με την αβεβαιότητα που προκαλεί η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το αυστριακό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τον Ρούτε, η απαίτηση του Τραμπ για «ισορροπία στις δαπάνες» καθιστά την Ευρώπη ισχυρότερη και συνεπώς καλύτερο εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για το ζήτημα της Γροιλανδίας, ο Ρούτε δήλωσε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες του Τραμπ για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής, αλλά υπογράμμισε ότι «το μέλλον μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από κοινού».

Ο Τραμπ μιλά για «αγάπη και ενότητα» μετά τις απειλές

Η τακτική του Ρούτε φαίνεται ότι απέδωσε τουλάχιστον προσωρινά. Σύμφωνα με πηγές που συμμετείχαν στη Σύνοδο, ο Τραμπ ζήτησε μεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου των ΗΠΑ μέσα στο ΝΑΤΟ και διαβεβαίωσε τους συμμάχους:

«Θέλουμε να παραμείνουμε μαζί σας».

Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα συμφιλιωτικός.

«Ήταν μια εξαιρετική συνάντηση. Σε αυτή την αίθουσα υπήρχε πολλή αγάπη, πολλή ενότητα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, πριν και κατά τη διάρκεια της Συνόδου, η εικόνα ήταν διαφορετική.

Ο Τραμπ επανέφερε τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «τη χρειάζονται», ενώ χαρακτήρισε την Ισπανία, λόγω της κριτικής της στη στρατηγική του για το Ιράν, ως «χαμένη υπόθεση».

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, κατά τη Σύνοδο της Άγκυρας ο Ρούτε είπε προς τον Τραμπ:

«Ξέρω ότι είσαι απογοητευμένος.»

Λίγο αργότερα, ωστόσο, μίλησε για ένα «μεγάλο αίσθημα ενότητας» μεταξύ των 32 ηγετών κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ.

Πηγη: krone

Διαβάστε επίσης