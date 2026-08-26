«Τρομοκρατική οργάνωση» για τις ΗΠΑ η «Palestine Action»

Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν σήμερα «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» την Palestine Action, που έχει έδρα τη Βρετανία και μια ιταλική ακροαριστερή ομάδα.

Αυτή η φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση, την οποία η βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε «τρομοκρατική» οργάνωση το 2025, κατηγορείται ότι «παρείχε σημαντική βοήθεια (...) σε τρομοκρατική ενέργεια ή για την υποστήριξή της», ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας ότι επέβαλε κυρώσεις κατά της οργάνωσης.

Παράλληλα, στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον μπήκε και η ιταλική Autistici/Inventati (A/I Collective), την οποία χαρακτήρισε «εξτρεμιστική ομάδα που δημιουργεί και διαχειρίζεται την ψηφιακή υποδομή βίαιων πυρήνων Antifa και άλλων ακροαριστερών μαχητών σε όλο τον κόσμο».