«Τρομοκρατική οργάνωση» για τις ΗΠΑ η «Palestine Action»

Αυτή η φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση κατηγορείται ότι «παρείχε σημαντική βοήθεια (...) σε τρομοκρατική ενέργεια ή για την υποστήριξή της»

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

«Τρομοκρατική οργάνωση» για τις ΗΠΑ η «Palestine Action»
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν σήμερα «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» την Palestine Action, που έχει έδρα τη Βρετανία και μια ιταλική ακροαριστερή ομάδα.

Αυτή η φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση, την οποία η βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε «τρομοκρατική» οργάνωση το 2025, κατηγορείται ότι «παρείχε σημαντική βοήθεια (...) σε τρομοκρατική ενέργεια ή για την υποστήριξή της», ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας ότι επέβαλε κυρώσεις κατά της οργάνωσης.

Παράλληλα, στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον μπήκε και η ιταλική Autistici/Inventati (A/I Collective), την οποία χαρακτήρισε «εξτρεμιστική ομάδα που δημιουργεί και διαχειρίζεται την ψηφιακή υποδομή βίαιων πυρήνων Antifa και άλλων ακροαριστερών μαχητών σε όλο τον κόσμο».

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