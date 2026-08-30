Ισλανδία: Είπε «όχι» στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.

Snapshot Το 52,8% των Ισλανδών ψήφισε κατά της επανάληψης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 47,2% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ της επανάληψης των διαπραγματεύσεων.

Το δημοψήφισμα διεξήχθη το Σάββατο και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση της Ισλανδίας RÚV.

Η Ισλανδία αποφάσισε να μην συνεχίσει τις ενταξιακές διαδικασίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Snapshot powered by AI

Το «όχι» επικράτησε στο δημοψήφισμα στην Ισλανδία για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ενωση, σύμφωνα με τα τελικά επίσημα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στο ερώτημα «Πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση;», το 52,8% των Ισλανδών απάντησε «όχι» και το 47,2% «ναι» στο δημοψηφίσμα που διεξήχθη χθες Σάββατο, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση που μετέδωσε το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης RÚVμετά την καταμέτρηση όλων των ψηφοδελτίων.