Μελ Γκίμπσον: Σάλος με την κίνησή του προς διερμηνέα νοηματικής - «Ήταν ανόητο, ζητώ συγγνώμη»

Snapshot Ο Μελ Γκίμπσον δέχθηκε έντονη κριτική για την κίνησή του που φάνηκε να μιμείται διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας στη FanExpo Canada.

Το περιστατικό συνέβη στις 29 Αυγούστου και το βίντεο με τη συμπεριφορά του διαδόθηκε γρήγορα στα social media, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο Γκίμπσον ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε αυθόρμητη και απερίσκεπτη κίνηση χωρίς κακόβουλη πρόθεση. Snapshot powered by AI

Στο στόχαστρο έντονης κριτικής βρέθηκε ο Μελ Γκίμπσον μετά από εμφάνισή του στη FanExpo Canada στο Τορόντο, όπου βίντεο τον κατέγραψε να φαίνεται πως μιμείται τις κινήσεις διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας (ASL) καθώς ανέβαινε στη σκηνή για μια συζήτηση με το κοινό.

Το στιγμιότυπο από την εκδήλωση της 29ης Αυγούστου διαδόθηκε γρήγορα στα social media, προκαλώντας αντιδράσεις και σχόλια για τη συμπεριφορά του ηθοποιού απέναντι στη διερμηνέα και, ευρύτερα, απέναντι στην κοινότητα των κωφών.

Ο 70χρονος ηθοποιός εμφανίζεται στο βίντεο να κάνει κινήσεις με τα χέρια του πίσω από τη διερμηνέα, οι οποίες από πολλούς θεατές εκλήφθηκαν ως μίμηση ή και κοροϊδία του τρόπου με τον οποίο εκείνη απέδιδε στη νοηματική γλώσσα όσα λέγονταν στη σκηνή.

Η εμφάνιση του Γκίμπσον, η οποία αρχικά αφορούσε την πολυετή κινηματογραφική του πορεία, βρέθηκε έτσι να επισκιάζεται από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η απάντηση του Μελ Γκίμπσον

Μετά τις αντιδράσεις, ο Μελ Γκίμπσον τοποθετήθηκε δημόσια και ζήτησε συγγνώμη για την κίνησή του. Σε δήλωσή του στο Variety, απέδωσε τη συμπεριφορά του σε μια αυθόρμητη και απερίσκεπτη στιγμή, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν.

«Όταν σε βγάζουν στη σκηνή κάτω από τα φώτα, το μυαλό σου βρίσκεται αλλού και μερικές φορές μπορεί να κάνεις μία αυθόρμητη κίνηση, μία απερίσκεπτη ανοησία», ανέφερε.

Ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση και φυσικά ζητώ συγγνώμη από όσους προσέβαλα και αναστάτωσα με αυτό».

Η απολογία ήρθε καθώς το βίντεο συνέχιζε να αναπαράγεται στα social media και η κριτική για τη συμπεριφορά του εντεινόταν.

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