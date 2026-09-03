Η ξεχασμένη απόδειξη σε ΑΤΜ με διαθέσιμο υπόλοιπο 2,1 εκατ. ευρώ αναστάτωσε το Twitter

Ένα απροσδόκητο εύρημα σε ΑΤΜ στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ένα μεγάλο κύμα σχολίων στο διαδίκτυο.

Ο χρήστης του Χ, Στέφανος Δαμιανίδης βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν αντίκρισε την απόδειξη που είχε ξεχάσει ο προηγούμενος συναλλασσόμενος, καθώς τα στοιχεία που αναγράφονταν πάνω σε αυτήν ήταν κάθε άλλο παρά συνηθισμένα.

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