Η ξεχασμένη απόδειξη σε ΑΤΜ με διαθέσιμο υπόλοιπο 2,1 εκατ. ευρώ αναστάτωσε το Twitter
Απόδειξη ΑΤΜ με ένα μυθικό υπόλοιπο λογαριασμού άφησε άναυδο έναν χρήστη στο Χ, προκαλώντας χαμό και στα σχόλια της δημοσίευσης.
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Ένα απροσδόκητο εύρημα σε ΑΤΜ στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ένα μεγάλο κύμα σχολίων στο διαδίκτυο.
Ο χρήστης του Χ, Στέφανος Δαμιανίδης βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν αντίκρισε την απόδειξη που είχε ξεχάσει ο προηγούμενος συναλλασσόμενος, καθώς τα στοιχεία που αναγράφονταν πάνω σε αυτήν ήταν κάθε άλλο παρά συνηθισμένα.
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