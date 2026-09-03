Γαλλία: «Όχι, μπαμπά» - Η κραυγή του παιδιού πριν ο 42χρονος σκοτώσει τα παιδιά και την πεθερά του

«Όταν ακούσαμε αυτόν τον πυροβολισμό, ακούσαμε ένα παιδί να φωνάζει “ω όχι, μπαμπά”»

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Γαλλία: «Όχι, μπαμπά» - Η κραυγή του παιδιού πριν ο 42χρονος σκοτώσει τα παιδιά και την πεθερά του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 42χρονος άνδρας στη Γαλλία σκότωσε τα δύο παιδιά του, ηλικίας 6 και 10 ετών, και την πεθερά του πριν αυτοκτονήσει.
  • Μια γειτόνισσα άκουσε τους πυροβολισμούς και την κραυγή του παιδιού «Όχι, μπαμπά» πριν από το περιστατικό.
  • Ο δράστης βιντεοσκόπησε τη σκηνή και έστειλε το βίντεο στη σύζυγό του, με την οποία ήταν σε διαδικασία χωρισμού.
  • Η αστυνομία βρήκε τα πτώματα των παιδιών σε επαγγελματικό όχημα και των ενηλίκων στο μπανγκαλόου όπου ζούσαν.
  • Η σύζυγος είχε ζητήσει από τη μητέρα της να πάρει τα παιδιά, καθώς ήθελε να χωρίσει από τον δράστη.
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Συγκλονίζει η μαρτυρία μίας γειτόνισσας για την υπόθεση με έναν άνδρα στη Γαλλία που σκότωσε τα δύο του παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών, καθώς και την πεθερά του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η γειτόνισσα δήλωσε ότι, αμέσως μετά από πυροβολισμό, άκουσε τη φωνή ενός παιδιού να φωνάζει: «Όχι, μπαμπά», περιγράφοντας τις τελευταίες, δραματικές στιγμές πριν από τον θάνατο των δύο αγοριών.

Σύμφωνα με τη γειτόνισσα, αρχικά ακούστηκε ένας πυροβολισμός. «Νόμιζα ότι ήταν απλώς ένα πατζούρι που χτυπούσε. Πήγα να κοιτάξω. Δεν είχε αέρα», είπε. Λίγο αργότερα ακούστηκε δεύτερος πυροβολισμός και ακολούθησε η κραυγή του παιδιού. «Όταν ακούσαμε αυτόν τον πυροβολισμό, ακούσαμε ένα παιδί να φωνάζει “ω όχι, μπαμπά”», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας τη στιγμή που η γειτονιά συνειδητοποίησε ότι κάτι τρομερό συνέβαινε.

Άλλοι κάτοικοι ανέφεραν ότι είδαν αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα να φτάνουν στο σημείο λίγο μετά τους πυροβολισμούς. Μια γειτόνισσα είπε σε τοπική εφημερίδα ότι είχε δει τον μεγαλύτερο γιο να κατεβάζει τα σκουπίδια με το πατίνι του περίπου μισή ώρα πριν από το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πόσο απότομα και απρόσμενα εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Το σημείο της δολοφονίας στη Γαλλία

Το σημείο της δολοφονίας στη Γαλλία

Το χρονικό

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε ένα οικόπεδο περιφραγμένο με ξερολιθιά, που βρίσκεται ανάμεσα σε αμπελώνες και δάση σε λόφους πάνω από το Ζι, μια πόλη 1.000 κατοίκων 30 χλμ. βόρεια της Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία.

Η οικογένεια ζούσε σε ένα μπανγκαλόου τοποθετημένο στο οικόπεδο, δίπλα στο σπίτι τους, το οποίο βρισκόταν υπό κατασκευή. Μια υπέργεια πισίνα και μια κούνια βρίσκονταν επίσης στο οικόπεδο, είδε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου σήμερα το πρωί.

Κατά την άφιξή της, η αστυνομία ανακάλυψε τα πτώματα δύο αγοριών, ηλικίας 10 και 6 ετών, του πατέρα, 42 ετών, και της μητέρας της συζύγου του, 74 ετών, δήλωσε ο εισαγγελέας του Βεσούλ, Αρνό Γκρεσούρ σε δελτίο Τύπου.

Τα πτώματα των ενηλίκων βρέθηκαν στο μπανγκαλόου και αυτά των παιδιών σε ένα επαγγελματικό όχημα, παρκαρισμένο έξω.

«Τα δύο παιδιά και ο 42χρονος άνδρας φαίνεται να σκοτώθηκαν με κυνηγετικό όπλο», δήλωσε ο εισαγγελέας, ο οποίος ξεκίνησε έρευνα για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία.

Εν αναμονή των νεκροψιών των τεσσάρων σορών, «η υπόθεση που προκρίνεται σε αυτό το στάδιο της έρευνας είναι ότι ο πατέρας, ο οποίος βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού από τη σύζυγό του, σκότωσε τα τρία άλλα άτομα πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του», συνέχισε ο εισαγγελέας.

Σύμφωνα με έναν άνδρα που συνάντησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου κοντά στον τόπο της τραγωδίας, ο οποίος αυτοπροσδιορίστηκε ως ξάδερφος του πατέρα, ο τελευταίος διέπραξε το έγκλημα ενώ η πεθερά του είχε έρθει να πάρει τα παιδιά.

«Βιντεοσκόπησε τη σκηνή και την έστειλε στη σύζυγό του, γράφοντας της: "Αυτό σου αξίζει"», πριν προωθήσει το βίντεο στους αδελφούς του, είπε ο άνδρας.

Η αποστολή ενός βίντεο στην οικογένειά του επιβεβαιώθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από μια πηγή κοντά στην υπόθεση.

Η σύντροφός του ήθελε να τον αφήσει, καθώς την είχε απατήσει μήνες νωρίτερα, δήλωσε ο ξάδερφός του. Έδειχναν να έχουν συμφιλιωθεί, πήγαν μαζί διακοπές στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, αλλά χθες Τετάρτη, σύμφωνα με την αφήγηση του ξαδέλφου, η γυναίκα ζήτησε από τη μητέρα της να πάρει τα παιδιά, λέγοντάς της: «Δεν θέλω να γυρίσω πίσω».

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