Γαλλία: Σκότωσε τα δύο παιδιά του, την πεθερά του και έπειτα αυτοκτόνησε

Snapshot Ένας άνδρας περίπου 40 ετών στη Γαλλία σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πεθερά του πριν αυτοκτονήσει.

Ο δράστης έστειλε στη σύζυγό του βίντεο από τη σκηνή του εγκλήματος συνοδευόμενο από το μήνυμα «αυτό σου αξίζει».

Τα πτώματα βρέθηκαν σε φορτηγάκι και τροχόσπιτο στον χώρο όπου χτιζόταν το οικογενειακό σπίτι.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου, με τη γυναίκα να έχει ζητήσει διακοπή επικοινωνίας με τον άνδρα μετά από απιστία του.

Η πεθερά είχε πάει να πάρει τα παιδιά κατόπιν αιτήματος της γυναίκας. Snapshot powered by AI

Αδιανόητη δολοφονία συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες τη Γαλλία, καθώς ένας άνδρας περίπου 40 ετών στην πόλη Γκι, σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πεθερά του, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ένα από τα πτώματα βρέθηκε μέσα σε ένα λευκό φορτηγάκι που ήταν σταθμευμένο στο οικόπεδο όπου χτιζόταν το σπίτι της οικογένειας, ενώ τα άλλα τρία βρέθηκαν μέσα στο τροχόσπιτο που ζούσε η οικογένεια ενόσω χτιζόταν το σπίτι της. Ο εισαγγελέας του Βεζούλ και ο δήμαρχος του Γκι, Αλεξάντρ Λακρουά, οι οποίοι έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος ήδη από χθες το βράδυ, διαπίστωσαν την τετραπλή ανθρωποκτονία – ενός άνδρα, δύο παιδιών και μιας γυναίκας, σύμφωνα με Γαλλικά ΜΜΕ.

«Τράβηξε βίντεο τη σκηνή και το έστειλε στη γυναίκα του»

Σύμφωνα με άτομο που επικαλείται το AFP - ο οποίος ισχυρίστηκε πως είναι ξάδελφός του θύτη - ο πατέρας της οικογένειας, ηλικίας περίπου 40 ετών, φέρεται να διέπραξε τους φόνους τη στιγμή που η πεθερά του είχε έρθει να πάρει τα παιδιά. «Βιντεοσκόπησε τη σκηνή και την έστειλε στη σύζυγό του λέγοντάς της: “Αυτό σου αξίζει”», πριν προωθήσει τις εικόνες στους αδελφούς του, διηγήθηκε ο μάρτυρας, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει το όνομά του.

Η σκηνή του φόνου στη Γαλλία estrepublicain

Ο πατέρας της οικογένειας εργαζόταν στον τομέα των κατασκευών, σύμφωνα με έναν από τους γείτονές του.

Όπως μεταδίδουν τα Γαλλικά ΜΜΕ, το ζευγάρι ήταν σε διαδικασία διαζυγίου. Μέλος της οικογένειας ανέφερε πως η γυναίκα ήθελε να χωρίσει με τον δράστη αφού την είχε απατήσει πριν από αρκετούς μήνες.

Ωστόσο το ζευγάρι φαινόταν να είχα συμφιλιωθεί, καθώς είχαν πάει μαζί διακοπές στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο την Τετάρτη η γυναίκα είχε ζητήσει από τη μητέρα της να πάει να πάρει τα παιδιά, λέγοντάς της: «Δεν θέλω να γυρίσω πια εκεί».

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