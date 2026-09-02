Θρίλερ στη Γαλλία με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ: Συμμορία σχεδίαζε την απαγωγή του

Ένα απίστευτο σχέδιο απαγωγής του Γάλλου σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ έφερε στο φως της δημοσιότητας η Le Parisien.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα μια συμμορία στη Γαλλία σχεδίαζε την απαγωγή δεκάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ράπερ, επιχειρηματίες αλλά και γνωστούς ποδοσφαιριστές, ενώ στην «κορυφή» της λίστας τους φιγούραρε το όνομα του Εμπαπέ.

Βασικός ύποπτος είναι ο Κλεμάν Λ., ένας 18χρονος με γαλλική και ελβετική υπηκοότητα, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές Βιλπέντ, στο Σεν-Σεν-Ντενί, για υποθέσεις ένοπλης ληστείας και μαστροπείας.

Σύμφωνα με την σχετική έρευνα ο 18χρονος συνέχιζε να σχεδιάζει μέσω από τη φυλακή τη δράση της συμμορίας μέσω της εφαρμογής Snapchat.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του ερευνώντας ληστεία σε κατάστημα πολυτελών ρολογιών στο Νεϊγί-σιρ-Σεν τον περασμένο Απρίλιο.

Από την έρευνα στα δύο κινητά τηλέφωνά του προέκυψε μια λίστα με διευθύνσεις και άλλα στοιχεία 26 πιθανών στόχων, τους οποίους η οργάνωση φέρεται να σχεδίαζε να απαγάγει. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ποδοσφαιριστές, ράπερ και επιχειρηματίες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Δικαστική πηγή επιβεβαίωσε ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν ένας από τους πλέον προβεβλημένους στόχους της λίστας, μαζί με έναν ράπερ και αρκετούς επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ένας έμπορος κοσμημάτων, ένας τουρκικής καταγωγής χονδρέμπορος κρέατος και ένας Κινέζος επιχειρηματίας, όλοι με σημαντική περιουσία.

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