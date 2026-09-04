Λευκός Οίκος: Έχει video games στο σάιτ του – Οι χρήστες μπορούν να συλλάβουν μετανάστες

Snapshot Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνίδια που προωθούν τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ, όπως η σύλληψη και απέλαση μεταναστών.

Στο παιχνίδι «Rio Run», οι χρήστες κάνουν περιπολίες στα σύνορα με το Μεξικό και συλλαμβάνουν μετανάστες για να πετύχουν υψηλό σκορ.

Το παιχνίδι «Build The Wall» ζητά από τους χρήστες να χτίσουν ένα τείχος για να εμποδίσουν μια «πολιορκία» από ζόμπι στα σύνορα.

Οι επιλογές των παιχνιδιών έχουν προκαλέσει έντονη κριτική για ρατσιστικό περιεχόμενο και προσβλητικές εικόνες σε κυβερνητικές πλατφόρμες.

Η χρήση αυτών των παιχνιδιών αμφισβητείται από ορισμένους χρήστες μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Αμερική. Snapshot powered by AI

Μία σειρά παιχνιδιών παρουσίασε ο Λευκός Οίκος στην επίσημη ιστοσελίδα του με στόχο να προωθήσει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι χρήστες μπορούν να συλλάβουν και να απελάσουν μετανάστες και να χτίσουν ένα τείχος στα σύνορα με το Μεξικό. Στο παιχνίδι «Rio Run», οι χρήστες «περιπολούν τη γραμμή» κατά μήκος του Ρίο Γκράντε και «συλλαμβάνουν όλους τους λαθρομετανάστες» για να πετύχουν υψηλό σκορ απελάσεων.

Το εικονίδιο του χρήστη σε αυτό το παιχνίδι τύπου «Snake» είναι ένας ηλικιωμένος λευκός άνδρας με μπλε γραβάτα, ενώ οι «λαθρομετανάστες» εμφανίζονται ως μελαμψοί, μαύροι ή λευκοί. Όταν ο παίκτης πιάνει έναν από τους «λαθρομετανάστες», αυτός εμφανίζεται ξαφνικά με πορτοκαλί φόρμα και ακολουθεί τον παίκτη.

Ένα άλλο παιχνίδι με θέμα τη μετανάστευση ονομάζεται «Build The Wall» και ζητά από τους χρήστες να στοιβάζουν τούβλα και να «κρατήσουν τη γραμμή» ενάντια σε μια «πολιορκία των συνόρων από ζόμπι». Άλλα παιχνίδια καλούν τους χρήστες να πετάξουν έναν φαλακρό αετό κατά μήκος του National Mall ή να γεμίσουν τους «λογαριασμούς των παιδιών τους για τον Τραμπ» συλλέγοντας διαμάντια και μετρητά.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN: «Πρόκειται για μια προσπάθεια να τονιστεί περαιτέρω η αντίθεση μεταξύ μιας κουλτούρας διασκέδασης και νίκης και του σκοτεινού σοσιαλιστικού οράματος που έχουν οι Δημοκρατικοί για την Αμερική». Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος έχουν δεχτεί έντονη κριτική για την επιθετική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των επίσημων κυβερνητικών πλατφορμών.

Μάλιστα έχει κατηγορηθεί για χρήση ρατσιστικών και προσβλητικών εικόνων, όπως αυτή με τον ηγέτη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις να φοράει σομπρέρο και του ζεύγους Ομπάμα να εμφανίζονται ως πίθηκοι σε ζούγκλα.Ορισμένοι χρήστες δημοσιεύουν στο X τα αποτελέσματά τους από τα παιχνίδια του Λευκού Οίκου. Ωστόσο άλλοι αμφισβητούν τις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και την αύξηση του κόστους ζωής για τους Αμερικανούς.