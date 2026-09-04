Κακοδικία στην υπόθεση της Lindsay Clancy: Οι ένορκοι απέτυχαν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία

Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, μιας μητέρας από τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, η οποία ομολόγησε ότι σκότωσε τα τρία μικρά παιδιά της, κατέληξε σε κακοδικία, αφού οι ένορκοι δήλωσαν για τρίτη φορά ότι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε ομόφωνη απόφαση για την υπόθεση και δεν θα μπορέσουμε», ανέφερε το σημείωμα των ενόρκων που παρέδωσαν στον δικαστή Ουίλιαμ Σάλιβαν, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν έχει άλλη επιλογή από το να κηρύξει κακοδικία».

Τώρα, η μοίρα της 36χρονης κρέμεται από μία κλωστή, καθώς οι εισαγγελείς θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να εκδικάσουν εκ νέου της υπόθεση της. Να σημειωθεί ότι η Κλάνσι δεν θα αφεθεί ελεύθερη λόγω της κακοδικίας, αλλά θα επιστρέψει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου κρατούνταν πριν από την δίκη, εν αναμονή της έκβασης της ποινικής υπόθεσης.

Η υπόθεση που δίχασε τις ΗΠΑ

Η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, όχι επειδή υπάρχει σοβαρή διαφωνία σχετικά με το ποιος σκότωσε τα παιδιά, αλλά λόγω του ερωτήματος που δεν μπόρεσαν να απαντήσουν οι ένορκοι σχετικά με την ψυχική κατάσταση της: Ήταν νομικά υπεύθυνη για εκούσιες δολοφονίες ή ήταν τόσο σοβαρά ψυχικά ασθενής που δεν μπορούσε να εκτιμήσει την αδικοπραγία τους ή να ελέγξει τη συμπεριφορά της;

Αυτό το ερώτημα έχει διχάσει επίσης όσους παρακολούθησαν την υπόθεση εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου.

Κάποιοι είδαν την υπόθεση ως ένα καταστροφικό παράδειγμα ψυχικής ασθένειας μετά τον τοκετό και αποτυχιών στη φροντίδα ψυχικής υγείας της μητέρας. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η δημόσια συμπάθεια που εκφράζεται προς την Κλάνσι κινδυνεύει να επισκιάσει τα τρία παιδιά και να μετατρέψει μια ψυχιατρική διάγνωση σε δικαιολογία για την δολοφονία τους.

Υποστηρικτές της Κλάνσι λένε ότι η 36χρονη απογοητεύτηκε από ένα σύστημα που δεν αναγνώρισε τη σοβαρότητα της ασθένειάς της παρά τα επανειλημμένα αιτήματά της για βοήθεια. Από την άλλοι, πολλοί υποστηρίζουν ότι η ψυχική ασθένεια δεν θα πρέπει να σβήνει την ευθύνη για τρεις εκούσιες πράξεις.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι Pool The Patriot Ledger

Το χρονικό των δολοφονιών

Οι δολοφονίες έγιναν στις 24 Ιανουαρίου 2023, όταν η Κλάνσι βρισκόταν στο σπίτι της στο Ντάξμπερι, περίπου 56 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βοστώνης, με την 5χρονη κόρη της Κόρα, τον 3χρονο γιο της Ντόσον, και τον 8 μηνών γιο της Κάλαν.

Ο τότε σύζυγός της, ο Πάτρικ Κλάνσι, δεν βρισκόταν στο σπίτι εκείνη την στιγμή, καθώς είχε πάει στο φαρμακείο για να πάρει φάρμακα για το ένα από τα παιδιά του, αλλά και για να πάρει φαγητό για την οικογένειά του. Κατά την απουσία του, η Λίντσεϊ Κλάνσι στραγγάλισε τα παιδιά με λάστιχα γυμναστικής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη.

Στη συνέχεια, η Κλάνσι έκοψε τον λαιμό και τους καρπούς της και πήδηξε από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου. Από την πτώση, τραυματίστηκε στην σπονδυλική της στήλη με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτη από τη μέση και κάτω. Η Κόρα και ο Ντόσον ανακηρύχθηκαν νεκροί εκείνο το βράδυ, ενώ ο Κάλαν πέθανε στο νοσοκομείο τρεις ημέρες αργότερα.

Κατά την διάρκεια της δίκης, η Κλάνσι δήλωσε αθώα για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού. Οι δικηγόροι της δεν αμφισβήτησαν ότι σκότωσε τα παιδιά, αλλά αντίθετα, υποστήριξαν ότι δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη επειδή βίωνε επιλόχειο ψύχωση.

Τι λέει η εισαγγελία

Κατά την διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς είπαν ότι η Κλάνσι ήταν πράγματι ψυχικά άρρωστη, αλλά είχε ακόμη την ικανότητα να κάνει επιλογές και να κατανοήσει ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, όπως φάνηκε από την συμπεριφορά της την ημέρα των δολοφονιών.

Εκείνη την ημέρα, η Κλάνσι πήγε την Κόρα στον παιδίατρο, αντάλλαξε μηνύματα και φωτογραφίες με τον σύζυγό της, παρήγγειλε δείπνο και έψαξε πληροφορίες στο διαδίκτυο για ένα εστιατόριο. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι έστειλε τον Πάτρικ επιτηδευμένα να κάνει δουλειές εκτός του σπιτιού και υπολόγισε τον χρόνο που θα απουσίαζε για να δημιουργήσει ένα «παράθυρο» στο οποίο θα ήταν μόνη με τα παιδιά.

Παράλληλα, στη δίκη ακούστηκε ότι κλινικοί γιατροί που εξέτασαν την Κλάνσι πριν από τις δολοφονίες δεν είχαν παρατηρήσει κάποιου είδους ψύχωση.

Εμπειρογνώμονες μάρτυρες που κλήθηκαν στο εδώλιο για να αντικρούσουν τους δικηγόρους της Κλάνσι, αμφισβήτησαν την μεταγενέστερη εκδοχή της 36χρονης ότι άκουσε μια ανδρική φωνή να της δίνει εντολή να σκοτώσει τα παιδιά και τον εαυτό της, περιγράφοντας το συγκεκριμένο επιχείρημα ως «μη συμβατό με την κλινική τους εμπειρία»

Τέλος, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η κατάθλιψη, το άγχος ή ακόμα και κάποια άλλη σοβαρή ψυχική διαταραχή δεν απαλλάσσουν αυτόματα έναν κατηγορούμενο από τις ποινικές ευθύνες.

«Η Κλάνσι ενήργησε σκόπιμα και γνώριζε ότι οι πράξεις της ήταν λανθασμένες, ακόμα κι αν είχε τάσεις αυτοκτονίας και βαθιά διαταραγμένη», είπαν.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Η υπεράσπιση έχει παρουσιάσει τις δολοφονίες ως το τέλος μιας πολύμηνης ψυχιατρικής κατάρρευσης μετά τη γέννηση του Κάλαν τον Μάιο του 2022.

Μάρτυρες που κατέθεσαν στην δίκη περιέγραφαν ότι η Κλάνσι έπασχε από σοβαρή αϋπνία, άγχος, απώλεια βάρους, κατάθλιψη, αυτοκτονικές σκέψεις και σκέψεις να τραυματίσει τα παιδιά. Σύμφωνα με αυτούς, η Κλάνσι ζήτησε βοήθεια επανειλημμένα, επισκέφθηκε αρκετούς γιατρούς, νοσηλεύτηκε για λίγο και έλαβε πολυάριθμες ψυχιατρικές συνταγές. Μια ανασκόπηση των δικαστικών αρχείων από την Boston Globe διαπίστωσε ότι της είχαν συνταγογραφηθεί 13 διαφορετικά ψυχιατρικά φάρμακα τους τέσσερις μήνες πριν από τις δολοφονιές.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι η αποσπασματική θεραπεία και οι συχνές αλλαγές φαρμάκων επιδείνωσαν την κατάστασή της. Λένε ότι εισήλθε σε ψυχωτική κατάσταση στις 24 Ιανουαρίου και άρχισε να βλέπει παραισθήσεις, οι οποίες τις έλεγαν να σκοτώσει τα παιδιά και μετά τον εαυτό της.

Παράλληλα, οι δικηγόροι της τόνισαν ότι η Κλάνσι δεν είχε ποινικό μητρώο και πριν από τις δολοφονίες, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συνάδελφοι της, την ήξεραν ως «μια στοργική και προσεκτική μητέρα».

Τι είναι η επιλόχειος ψύχωση και καθορίζει η διάγνωση την υπόθεση;

Η επιλόχεια ψύχωση είναι μια σπάνια ψυχιατρική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από συμπτώματα που μπορεί να περιλαμβάνουν παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, σοβαρή σύγχυση, παράνοια, αϋπνία και ταχείες αλλαγές στη διάθεση.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, η επιλόχεια κατάθλιψη επηρεάζει περίπου το 15% των νέων μητέρων και οφείλεται σε ορμονικούς, σωματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, ενώ συχνά σχετίζεται με διπολική διαταραχή.

Ωστόσο, στην υπόθεση της Κλάνσι, τα ιατρικά και τα νομικά ερωτήματα δεν είναι πανομοιότυπα.

Αυτό σημαίνει ότι οι ένορκοι θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι η Κλάνσι ήταν σοβαρά άρρωστη και παρόλα αυτά να την καταδικάσουν, αν καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η ασθένεια δεν πληρούσε το νόμιμο όριο.

Τι είπε ο σύζυγός της

Ο Πάτρικ Κλάνσι είναι ο πατέρας των τριών παιδιών που δολοφονήθηκαν, το άτομο που ανακάλυψε τον τόπο του εγκλήματος και μάρτυρας του οποίου η κατάθεση παρείχε σημαντικά στοιχεία και στις δύο πλευρές.

Κληθείς ως ο πρώτος μάρτυρας στην δίκη, ο Πάτρικ είπε ότι η Λίντσεϊ φαινόταν να περνάει «μία από τις καλύτερες μέρες της» στις 24 Ιανουαρίου, στοιχεία που επικαλέστηκαν οι εισαγγελείς για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό τους ότι η Κλάνσι συμπεριφερόταν κανονικά εκείνη την ημέρα.

Ο ίδιος περιέγραψε επίσης την στιγμή που επέστρεψε στο σπίτι, όπου αντίκρισε την σύζυγό του να είναι τραυματισμένη στο έδαφος και στη συνέχεια τα νεκρά παιδιά του στο υπόγειο, όπου προσπάθησε να τα επαναφέρει στη ζωή πριν φτάσουν οι διασώστες.

Ωστόσο, κατά την διάρκεια της κατάθεσής του, υποστήριξε ότι η Λίντσεϊ δεν ήταν ένα τέρας, αλλά μια μητέρα που αρρώστησε.

Περιέγραψε την Λίντσεϊ ως μια μητέρα που κοιμόταν ελάχιστα αλλά ήταν ιδιαίτερα αφοσιωμένη στα παιδιά της, η οποία όμως εμφάνισε αυτοκτονικές σκέψεις και στη συνέχεια σκέψεις για να βλάψει τα παιδιά της.

Τέσσερις ημέρες μετά τις δολοφονίες, ο Πάτρικ είχε γράψει σε μια σελίδα GoFundMe ότι είχε συγχωρέσει τη σύζυγό του και περιέγραψε «την πραγματική Λίντσεϊ» ως μια στοργική μητέρα.

Το ζευγάρι έχει έκτοτε χωρίσει και ο Πάτρικ έχει ξαναπαντρευτεί.

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