Iσραήλ: Ο πρέσβης των ΗΠΑ κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση για αντισημιτισμό

"Οι Βρετανοί έχουν χάσει το μυαλό τους. Το μίσος για τους Εβραίους από την κυβέρνησή τους δεν γνωρίζει ούτε όρια, ούτε γεγονότα", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι,

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Iσραήλ: Ο πρέσβης των ΗΠΑ κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση για αντισημιτισμό
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ κατηγόρησε σήμερα τη βρετανική κυβέρνηση, σύμμαχο της Ουάσινγκτον, για αντισημιτισμό, μετά τη δήλωση του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών που χαρακτήρισε "φριχτή" την κατάσταση στη Γάζα.

"Οι Βρετανοί έχουν χάσει το μυαλό τους. Το μίσος για τους Εβραίους από την κυβέρνησή τους δεν γνωρίζει ούτε όρια, ούτε γεγονότα", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι, αντιδρώντας στα σχόλια του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ. Τέτοια σχόλια για τη Βρετανία, έναν από τους στενότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν συνηθίζονται από Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Μίλιμπαντ, γιος Εβραίων προσφύγων στη Βρετανία, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρεται σε μια συνάντηση αφιερωμένη στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει δράση. "Ειλικρινά, αυτό που συμβαίνει είναι φρικτό. Ξέρετε, οι ιστορίες που οι άνθρωποι μου είπαν, για μπλοκαρισμένα φάρμακα, για παιδιά που πεθαίνουν περιμένοντας ζωτικής σημασίας υλικό", δηλώνει ο Μίλιμπαντ στο βίντεο αυτό.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τον Μίλιμπαντ ότι αγνοεί τα γεγονότα και ότι "φτιάχνει ένα βίντεο που προορίζεται για την κοινή γνώμη". Δήλωσε ότι 22.500 τόνοι ιατρικών εφοδίων εισήλθαν στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο του 2025, υπό την αμερικανική πίεση.

Η εκεχειρία αυτή έχει μειώσει σημαντικά τη βία, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τακτικά αυτό που παρουσιάζει ως στόχους του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, του οποίου η επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023 σε ισραηλινό έδαφος πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι αν και περισσότερη βοήθεια εισερχόταν στο παλαιστινιακό έδαφος, οι ποσότητες παρέμεναν ανεπαρκείς.

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