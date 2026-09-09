Παιδί στο νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση αλιγάτορα στη Φλόριντα

Snapshot Παιδί τραυματίστηκε από επίθεση αλιγάτορα σε λίμνη της Φλόριντα ανήμερα της Labor Day.

Το παιδί δέχθηκε δαγκώματα στο χέρι και το πόδι, με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.

Οι υπηρεσίες διάσωσης χρησιμοποίησαν αερόπλοιο για την απομάκρυνση των παιδιών από αμμώδη νησίδα στο Weeki Wachee Preserve.

Αδειοδοτημένος κυνηγός άγριας ζωής τοποθέτησε παγίδες για τον εντοπισμό του αλιγάτορα που ευθύνεται για την επίθεση.

Οι αρχές επανέλαβαν την απαγόρευση κολύμβησης στις λίμνες του καταφυγίου και ερευνούν την παραβίαση του κανονισμού. Snapshot powered by AI

Ένα παιδί νοσηλεύτηκε μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από αλιγάτορα, ενώ κολυμπούσε σε λίμνη της Φλόριντα, ανήμερα της Labor Day.

Το παιδί, του οποίου η ηλικία και το φύλο δεν έγιναν γνωστά, δέχθηκε δαγκώματα στο χέρι και το πόδι από τον αλιγάτορα, ο οποίος εκτιμάται ότι είχε μήκος από 2,7 έως 3,7 μέτρα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χερνάντο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν το παιδί και αρκετά ακόμη παιδιά βρέθηκαν εγκλωβισμένα σε μια αμμώδη νησίδα στο Weeki Wachee Preserve, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν στην απέναντι όχθη.

Τελικά, χρειάστηκε να επέμβουν οι υπηρεσίες διάσωσης της Πυροσβεστικής της κομητείας Χερνάντο, οι οποίες χρησιμοποίησαν αερόπλοιο για να απομακρύνουν τα παιδιά από την περιοχή και παράλληλα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Το τραυματισμένο παιδί μεταφέρθηκε στο Bayonet Point Hospital, έχοντας τραύματα από «διατρήσεις», τα οποία δεν απειλούσαν τη ζωή του, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Στο σημείο έσπευσε αδειοδοτημένος κυνηγός άγριας ζωής της Φλόριντα, ο οποίος τοποθέτησε παγίδες με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του αλιγάτορα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση.

Οι αρχές επανέλαβαν την έκκλησή τους προς τους πολίτες να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν στους υδάτινους χώρους της πολιτείας και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.

«Μην κολυμπάτε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η κολύμβηση», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Το Weeki Wachee Preserve εκτείνεται σε περισσότερα από 11.200 στρέμματα στη δυτική-κεντρική Φλόριντα και βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια της Τάμπα.

Η Southwest Florida Water Management District αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι στο καταφύγιο «απαγορεύεται η κολύμβηση σε όλες τις λίμνες».

Η Επιτροπή Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC) έσπευσε επίσης στο σημείο και έχει αναλάβει την έρευνα για την παραβίαση της απαγόρευσης κολύμβησης, σύμφωνα με την αστυνομία.