Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone στα χωρικά ύδατα του Ιράκ

Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από ιρακινά σκάφη διάσωσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα.

Newsroom

Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone στα χωρικά ύδατα του Ιράκ
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένα δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Παναμά, χτυπήθηκε από drone στα ιρακινά χωρικά ύδατα, όπως μεταδίδει το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο λιμενικούς αξιωματούχους. Δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο σκάφος, ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός, είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με αναφορές εταιρειών ναυτικής ασφάλειας πρόκειται για το New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση.

Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από ιρακινά σκάφη διάσωσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Η βρετανική υπηρεσία UKMTO ανέφερε παράλληλα ότι αρκετά εμπορικά πλοία στον Κόλπο δέχθηκαν πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα ορισμένα να τεθούν εκτός λειτουργίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από το πλήγμα στο New Andros.

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