Νέες καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Παρασύρθηκαν σπίτια και κρίσιμες υποδομές

Snapshot Ο ποταμός Μπούντι Γκαντάκι στο Νεπάλ υπερχείλισε λόγω κατολίσθησης, προκαλώντας πλημμύρες που κατέστρεψαν σπίτια, γέφυρες και υποδομές.

Τουλάχιστον πέντε άτομα αγνοούνται, ενώ περίπου 50 άνθρωποι διασώθηκαν και 33.000 επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης τερματίστηκαν και οι αρχές επικεντρώνονται τώρα στην αποκατάσταση των υποδομών με εκτιμώμενο κόστος 4,26 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κυβέρνηση καθυστέρησε να εκδώσει προειδοποιητικά μηνύματα στους κατοίκους, αναδεικνύοντας αδυναμίες στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της χώρας.

Πολλοί κάτοικοι σώθηκαν χάρη σε άτυπες ειδοποιήσεις από συγχωριανούς τους πριν από την επίσημη προειδοποίηση της κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Ένα νέο κύμα πλημμυρών πλήττει τις τελευταίες ώρες το Νεπάλ, καθώς ο ποταμός Μπούντι Γκαντάκι, υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν σπίτια, γέφυρες και άλλες βασικές υποδομές στα βόρεια της χώρας. Τουλάχιστον πέντε άτομα αγνοούνται, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών του Νεπάλ, εκατοντάδες κάτοικοι που μένουν κατά μήκος του ποταμού, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις κατοικίες τους και μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερες περιοχές, και παραμένουν σε ετοιμότητα μέχρι νεοτέρας.

Οι μεγάλες πλημμύρες προκάλεσαν, επίσης, ζημιές σε τμήμα υδροηλεκτρικού σταθμού, αλλά και σε αρκετούς πύργους τηλεπικοινωνιών, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Περίπου 50 άνθρωποι διασώθηκαν κατά μήκος της όχθης του ποταμού, ο οποίος διαπερνά την κεντρική επαρχία Γκόρκχα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ οι οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης τερματίστηκαν το πρωί της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Νεπάλ.

Τι προκάλεσε τις πλημμύρες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πλημμύρες προκλήθηκαν από μια κατολίσθηση, η οποία αρχικά δημιούργησε ένα φράγμα στον ποταμό κοντά στο χωριό Τσουμτσούρε. Στη συνέχεια, το φράγμα υποχώρησε, με αποτέλεσμα να προκληθούν οι πλημμύρες.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας καταγράφουν τη στιγμή που ορμητικά νερά κατεβαίνουν μια κοιλάδα, παρασύροντας ένα ολόκληρο συγκρότημα κτηρίων. Δεν έχει γίνει σαφές πόσα χωριά της περιοχής επηρεάστηκαν από την καταστροφή.

Το Νεπάλ βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού και ακόμη προσπαθεί να ανακάμψει από τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν τον Αύγουστο κατά μήκος των συνόρων της χώρας με την Κίνα, οι οποίες άφησαν πίσω τους περισσότερους από 1.400 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Ο ποταμός Μπούντι Γκαντάκι είναι παραπόταμος του ποταμού Τρισούλι, και αποτελεί βασική μια υδάτινη οδό για την πρωτεύουσα της χώρας, το Κατμαντού.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης τερματίστηκαν, και αντ’ αυτού, οι αρχές θα επικεντρωθούν στην αποκατάσταση των περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής δρόμων και γεφυρών που επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές όπου οι ζημιές στις υποδομές έχουν δυσχεράνει το έργο των διασωστών.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το κόστος των εργασιών ανοικοδόμησης θα ανέλθει σε 4,26 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 33.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες και περίπου 7.500 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν.

Κάτοικοι ειδοποίησαν συγχωριανούς τους

Πολλοί κάτοικοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σχεδόν μία ώρα πριν από την έκδοση επίσημων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση, καθώς ειδοποιήθηκαν για την κατολίσθηση από συγχωριανούς τους, όπως μεταδίδει η εφημερίδα The Kathmandu Post.

Ο Σούνα Γκουρούνγκ ξύπνησε στις 04:45 (τοπική ώρα, 02:00 ώρα Ελλάδος) το πρωί της Κυριακής, αφού δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από έναν κάτοικο ενός γειτονικού χωριού, ο οποίος τον ειδοποίησε ότι ο ποταμός είχε ξεχειλίσει και τον προέτρεψε να φύγει αμέσως.

«Μέσα σε δέκα λεπτά, το ποτάμι ξεχείλισε. Σημάναμε αμέσως συναγερμό, τους ξυπνήσαμε όλους και φύγαμε τρέχοντας προς το δάσος», δήλωσε ο Γκουρούνγκ στην τοπική εφημερίδα. «Όταν έλαβα στο κινητό μου το μήνυμα από την κυβέρνηση, το οποίο μας προειδοποιούσε να μείνουμε σε ασφαλές μέρος, ήμασταν στο δάσος για περισσότερη από μία ώρα».



Οι αρχές του Νεπάλ αναγνώρισαν ότι καθυστέρησαν να αποστείλουν το προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις αρχές, οι κάτοικοι των υψηλότερων περιοχών έλαβαν το προειδοποιητικό μήνυμα σχεδόν δύο ώρες μετά την έναρξη των πλημμυρών, ενώ εκείνοι των χαμηλότερων περιοχών σχεδόν πέντε ώρες αργότερα.

Αυτό, όπως και σε προηγούμενες καταστροφές, αναδεικνύει τις ελλείψεις που παρουσιάζει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του Νεπάλ, αναγκάζοντας συχνά τους κατοίκους των αγροτικών κοινοτήτων να βασίζονται σε άτυπα δίκτυα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.