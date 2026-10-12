Ισπανία: Τρένο πήρε φωτιά κοντά στη Σαραγόσα - Ασφαλείς οι 283 επιβάτες

Το περιστατικό έχει προκαλέσει διακοπή της σιδηροδρομικής γραμμής Μαδρίτη - Βαρκελώνει και την ακύρωση πολλών δρομολογίων

Ελένη Ευστρατίου

Ισπανία: Τρένο πήρε φωτιά κοντά στη Σαραγόσα - Ασφαλείς οι 283 επιβάτες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα τρένο AVE εκτελούσε δρομολόγιο από Μαδρίτη προς Βαρκελώνη πήρε φωτιά κοντά στη Σαραγόσα χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
  • Οι 283 επιβάτες εκκενώθηκαν με ασφάλεια, ενώ βοήθεια δόθηκε σε δύο άτομα με κινητικά προβλήματα.
  • Η φωτιά ξέσπασε στο τελευταίο βαγόνι του τρένου και προκάλεσε τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης.
  • Ακυρώθηκαν αρκετά δρομολόγια, ενώ η εταιρεία Renfe προσφέρει αλλαγή ή επιστροφή εισιτηρίων χωρίς επιπλέον κόστος στους επιβάτες.
  • Οι πυροσβέστες της Σαραγόσα εργάζονται για την κατάσβεση της φωτιάς που επηρέασε τη μηχανή και το επόμενο βαγόνι.
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή της Ισπανίας, όταν ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μαδρίτη προς την Καταλονία έπιασε φωτιά, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός, καθώς το τρένο εκκενώθηκε εγκαίρως, ωστόσο έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην κυκλοφορία, αφού η 12η Οκτωβρίου είναι αργία για τους Ισπανούς και πολλοί είναι αυτοί που επέστρεφαν μετά από τριήμερο.

Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά στο τελευταίο βαγόνι του τρένου AVE, το οποίο αναχώρησε από το σταθμό Madrid Porta d'Atocha στις 14:27 με προορισμό τη Φιγκέρες. Κοντά στην περιοχή Ρίκλα, στη Σαραγόσα, εντοπίστηκε φωτιά στην πίσω καμπίνα του τρένου.

Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας, οι 283 επιβάτες που επέβαιναν στο τρένο εκκενώθηκαν άμεσα, ενώ βοήθεια δόθηκε σε δύο άτομα με κινητικά προβλήματα.

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης, με αποτέλεσμα την ακύρωση αρκετών προγραμματισμένων αναχωρήσεων για το απόγευμα.

Η εταιρεία Renfe έχει λάβει μέτρα για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες που επηρεάστηκαν, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αλλαγής και επιστροφής χρημάτων για τα εισιτήρια χωρίς επιπλέον κόστος.

Οι πυροσβέστες του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Σαραγόσα (DPZ) εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει επηρεάσει τη μηχανή του τρένου και το πλησιέστερο τμήμα του επόμενου βαγονιού.

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