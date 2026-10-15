Πώς οι ενέσεις αδυνατίσματος περιπλέκουν τις σχέσεις μητέρας και κόρης προκαλώντας χάος

Κάποιες πιέζουν τις κόρες, και κάποιες άλλες το κρύβουν από τα παιδιά τους - Οι ενέσεις αδυνατίσματος με αναστολείς Glp-1 διαμορφώνουν εκ νέου τις σχέσεις μητέρας - κόρης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πώς οι ενέσεις αδυνατίσματος περιπλέκουν τις σχέσεις μητέρας και κόρης προκαλώντας χάος
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αύξηση των ενέμων θεραπειών αδυνατίσματος με αναστολείς GLP-1 προκαλεί εντάσεις και πιέσεις στις σχέσεις μητέρων και κοριτσιών, επηρεάζοντας τη δυναμική τους γύρω από την εικόνα και το βάρος.
  • Μητέρες συχνά πιέζουν τις κόρες τους να χρησιμοποιήσουν τις θεραπείες αυτές ή κρύβουν τη χρήση τους, δημιουργώντας συναισθηματικές δυσκολίες και συγκρούσεις.
  • Κλινικές μελέτες δείχνουν σημαντική απώλεια βάρους με τη χρήση GLP-1, γεγονός που ενισχύει την επιρροή τους στις οικογενειακές σχέσεις και την αυτοεικόνα.
  • Η συζήτηση για τη χρήση των ενέσιμων θεραπειών αδυνατίσματος απαιτεί προσεκτική προσέγγιση, ώστε να αποτραπεί η εμφύτευση εμμονών για το βάρος και το σώμα στα παιδιά.
  • Ορισμένες μητέρες προωθούν τη θεραπείες ως ιατρική παρέμβαση και προσπαθούν να διατηρήσουν μια οικογενειακή κουλτούρα αποφυγής σχολιασμού της εμφάνισης των άλλων.
Snapshot powered by AI

Οι σχέσεις μέσα στις οικογένειες είναι περιπλοκές, όμως εκείνες μεταξύ κόρης και μητέρας είναι ένα επίπεδο πιο ψηλά, αφού δύο γυναίκες συγκρούονται για άπειρα πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι η εικόνα, ή καλύτερα το σωματικό βάρος.

Τώρα, αυτό το κομμάτι των σχέσεων διαταράσσεται ακόμα περισσότερο, από την άνοδο των ενέσιμων θεραπειών αδυνατίσματος με αναστολείς GLP-1.

«Οι γονείς έχουν μια πρωταρχική ανάγκη να υποστηρίζουν και να προστατεύουν τα παιδιά τους. Και όλοι γνωρίζουν ότι ζούμε σε μια βαθιά λιποφοβική κουλτούρα όπου το προνόμιο του σώματος είναι ένα πράγμα και η ιεραρχία του σώματος είναι ένα άλλο πράγμα», δήλωσε η Ζόε Μπίσμπινγκ, θεραπεύτρια στη Νέα Υόρκη, στο Ηarpers Bazaar, που αναδεικνύει το πολύπλοκο αυτό θέμα, το οποίο ξεπερνά τα όρια του σωματικού βάρους και ασκεί νέες πιέσεις στις οικογενειακές σχέσεις.

https://www.instagram.com/p/DeaQItmAauF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μητέρες πιέζουν τις κόρες τους να το δοκιμάσουν, ενώ άλλες αναρωτιούνται αν πρέπει να κρύψουν τη χρήση των ενέσεων αδυνατίσματος με αναστολείς GLP-1 από τα παιδιά τους. Μία απλή ένεση μπορεί να ελέγξει αυτό που δεν κατάφερε να ελέγξει ένας αγώνας μιας ολόκληρης ζωής κι όσο οι μητέρες και οι κόρες παλεύουν με τις συνέπειες, ένα πλήθος συναισθημάτων αναδύεται στην επιφάνεια.

Η περίπτωση της Νάταλι, είναι χαρακτηριστική.

Η οικογένειά της ασχολείται με τα steakhouse. Ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση, και στα 33 της μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, για να ανοίξει το δεύτερο κατάστημα. Ήταν η χρονιά που γέννησε και προσκάλεσε τη μητέρα της να την επισκεφτεί, η οποία επί χρόνια αγωνιζόταν με το βάρος της. Τότε άρχισαν τα προβλήματα.

Η μητέρα έπαιρνε GLP-1 και είχε «κατέβει» αρκετά νούμερα στα ρούχα της.

Ξαφνικά, είχε ένα νέο σώμα — και απόψεις για το σώμα όλων των άλλων, ιδιαίτερα της κόρης της, τρεις μήνες μόλις μετά τον τοκετό.

«Ίσως θα έπρεπε να σκεφτείς να πάρεις ένα GLP, ώστε να είσαι αδύνατη μέχρι να ανοίξει το εστιατόριο» πρότεινε η μητέρα της.

Η Νάταλι αντέδρασε. «Της είπα: “Ή θα μπορούσα απλά να περιμένω και να αφήσω το σώμα μου να κάνει τη δουλειά του”», θυμάται. Αλλά η μητέρα της συνέχιζε να την πιέζει. «Μου έλεγε: “Ναι… ή θα μπορούσες απλά να πάρεις ένα GLP”».

Η εμμονή της μητέρας της με το βάρος μετά το πρόγραμμα GLP, λέει, έχει επηρεάσει «δραματικά» τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται τη δική της ανατροφή. «Ήμουν τόσο προσηλωμένη στο “Πώς θα της μάθουμε να έχει καλή καρδιά, να είναι έξυπνη και να δουλεύει σκληρά;” και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα σκέφτομαι [επίσης]: “Πώς θα βεβαιωθώ ότι δεν θα έχει εμμονή με το να είναι αδύνατη;”» Ενοχλείται από τα σχόλια για το σώμα της κόρης της, ακόμα και όταν διατυπώνονται θετικά.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Gallup, το 15% των Αμερικανών δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει κάποτε ένα από αυτά τα σκευάσματα για απώλεια βάρους.

Η γιατρός και επιστήμονας Τζένιφερ Μάνε-Γκόλερ, επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, η οποία συνέβαλε στην ανάπτυξη των κατευθυντήριων οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τους αναστολείς GLP-1 για τη θεραπεία ενηλίκων με παχυσαρκία, αναφέρει ότι, τόσο από τη δική της κλινική εμπειρία όσο και από μελέτες, πολλοί χρήστες χάνουν το 5% ή περισσότερο του συνολικού σωματικού τους βάρους εντός τριών έως έξι μηνών.

Σε κλινικές δοκιμές, οι συμμετέχοντες έχασαν κατά μέσο όρο 15 έως 22% του βάρους τους σε διάστημα 12 έως 16 μηνών. Για πολλούς ανθρώπους, αυτό δεν ήταν παρά ένα θαύμα.

Με το θέμα καταπιάνεται στο τελευταίο βιβλίο της και η μυθιστοριογράφος Rainbow Rowell, με πρωταγωνίστριες 5 αδελφές, όταν η μεγαλύτερη αρχίζει ξαφνικά να χάνει βάρος, ακολουθώντας ενέσιμη θεραπεία, αλλά κρύβοντάς το από τις άλλες.

Όπως λέει η συγγραφέας, η οποία δεν παίρνει GLP-1 (αλλά δεν το αποκλείει για το μέλλον), βλέπει πλέον παρόμοιες ιστορίες να εκτυλίσσονται μεταξύ φίλων και συγγενών, μερικοί από τους οποίους τα παίρνουν.

Η Rowell έχει δει τι συμβαίνει στις οικογένειες όταν κάποιος αρχίζει να παίρνει GLP-1 και προσπαθεί να το κρατήσει μυστικό: «Όταν λες: “Απλώς έχω γίνει πιο πειθαρχημένος στην άσκηση” ή “Επιτέλους αντιμετωπίζω το φαγητό με υγιεινό τρόπο”, όλοι γύρω σου λένε: “Μαλακίες. Πάνω από όλα τα άλλα, μας λες ψέματα”», λέει.

«Οι μητέρες δεν θέλουν να βλέπουν τις κόρες τους να υποφέρουν, να ντρέπονται για το σώμα τους», σημειώνει η Geneen Roth, η οποία έχει γράψει 11 βιβλία σχετικά με τη συναισθηματική κατανάλωση τροφής και την απελευθέρωση από την κουλτούρα της δίαιτας. «Το πρόβλημα είναι ότι η κόρη αντιλαμβάνεται αυτό που αισθάνεται η μητέρα — όχι μόνο αυτό που λέει. Υπάρχει μια μετάδοση του πώς αισθάνεται η μητέρα για το σώμα της και το φαγητό».

Η θεραπεύτρια από τη Βαλτιμόρη, Lucy Anson, η οποία ειδικεύεται σε ζητήματα εικόνας σώματος και διατροφικών διαταραχών, λέει ότι οι πελάτες της καταλαβαίνουν πότε οι μητέρες τους παίρνουν κρυφά GLP-1. «Ξαφνικά η μαμά μου δεν τρώει μαζί μου το δείπνο της Ημέρας των Ευχαριστιών», λέει, επαναλαμβάνοντας αυτό που έχει ακούσει. «Δεν φτιάχνει πια τα γλυκά που έφτιαχνε παλιά».

Για κάθε γυναίκα που αισθάνεται ότι κρίνεται από τη μητέρα της σχετικά με τα φάρμακα απώλειας βάρους, υπάρχει μια άλλη που ανησυχεί μήπως αποκαλύψει στα παιδιά της ότι παίρνει GLP-1.

«Ακόμη και με ενήλικα παιδιά, δεν θέλεις να πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν το σώμα τους», λέει η Μπίσμπινγκ. «Ταυτόχρονα, ίσως θέλεις να είσαι ειλικρινής για το τι κάνεις και γιατί».

1791880333597-508143983-mama-kori.jpg

Πώς μπορεί μια μητέρα να μιλήσει για την απώλεια βάρους χωρίς να εμφυσήσει λάθος ιδέες στα παιδιά της;

Η Άννα, 48 ετών, προέρχεται από μια εβραϊκή οικογένεια, «όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη ειρωνεία: σου επιβάλλουν το φαγητό, αλλά Θεός φυλάξοι αν πάρεις βάρος», λέει.

Η μητέρα της συχνά επικρίνει το δικό της σώμα και ήταν επικριτική και απέναντι σε άλλους ανθρώπους — επισημαίνοντας, για παράδειγμα, όταν μια εξαδέλφη «πάχυνε». Ως ενήλικη, η Άννα συνέχισε την οικογενειακή παράδοση, περνώντας από περιόδους περιορισμού και υποτροπής, ντροπής και απογοήτευσης, για να ελέγξει το βάρος της. Τίποτα δεν δούλεψε μέχρι που άρχισε να παίρνει GLP. Όχι μόνο έχασε βάρος, αλλά και οι πόνοι στις αρθρώσεις της και οι φλεγμονές εξαφανίστηκαν.

Παρόλα αυτά, έπρεπε να βρει τρόπο να συζητήσει το φάρμακο με την κόρη της, που είναι στην προεφηβεία, και τον γιο της, που είναι έφηβος.

Τελικά, η Άννα αποφάσισε να αντιμετωπίσει το GLP-1 ως ιατρική παρέμβαση, όχι ως ένδειξη αδυναμίας. Τα παιδιά της την βλέπουν να κάνει την ένεσή της και την ακούν να συζητά για το πρόγραμμα υγείας της. Μέχρι στιγμής, λέει, δεν φαίνεται να τους έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.

«Αυτό τους κάνει πολύ μεγαλύτερη εντύπωση από ό,τι κάνω τώρα, που είναι να τρώω πάλι τα ίδια φαγητά με όλους».

Η Άννα δεν ετοιμάζει πια ξεχωριστά γεύματα για τον εαυτό της και διατηρεί μια οικογενειακή κουλτούρα να μην μιλάμε για το σώμα των άλλων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Οκτωβρίου

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Παντρεμένος, πολύτεκνος και με εγγόνια ο 70χρονος ιερέας που κατηγορείται για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του

07:34ΥΓΕΙΑ

Πειραματικός φακός για τον καταρράκτη μειώνει το γλαύκωμα με σταδιακή αποδέσμευση φαρμάκου

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Τσακωμένοι για τα λεφτά οι ηγέτες στην Σύνοδο, Τον πολεμούν τα μιντιακά συμφέροντα λέει ο Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ

07:30WHAT THE FACT

Ποιοι και γιατί πίστεψαν ότι το τέλος του κόσμου έρχεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Προσπάθησε να δηλητηριάσει με ατροπίνη και την πρώην πεθερά της η 40χρονη

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συναγερμός στις Αρχές για 15χρονο κορίτσι – Απειλούσε να κάνει κακό στον εαυτό της

07:24WHAT THE FACT

Στο φώς το αρχαίο «μαντείο αστραγάλων» στην Κιβύρα: Πώς οι «ζαριές» έφερναν τις «μοίρες» και τον Ερμή

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Πώς οι ενέσεις αδυνατίσματος περιπλέκουν τις σχέσεις μητέρας και κόρης προκαλώντας χάος

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε χέρια πολυεθνικών ομίλων, fund και αλυσίδων πουλιέται η ελληνική διατροφή

07:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε οι φροντιστές δεν μπαίνουμε στον χώρο της τίγρης» - Γιατί η εισβολή νεαρού ήταν αυτοκτονία, ειδικός εξηγεί

07:07ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε δέντρο στην Ηρώδου Αττικού - Μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργειακό πόκερ στις Βρυξέλλες και μέτωπο λύσεων στο εσωτερικό από τον Μητσοτάκη

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στα καύσιμα με την επιδότηση: Οι νέες τιμές σε diesel, πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη - Ποιοι ωφελούνται, παραδείγματα

06:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πού δεν θα γίναι μάθημα σήμερα λόγω κακοκαιρίας

06:52LIFESTYLE

Lead-in: Το κρυφό όπλο στη μάχη της πρωτιάς των πρωινών εκπομπών

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δύσκολες αποστολές στη Γαλλία για Ολυμπιακό και ΟΦΗ, ποδαρικό με νίκη ψάχνει ο Παναθηναϊκός

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (15/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:34WHAT THE FACT

Τρομακτική προσομοίωση αποκαλύπτει πόσο βαθύς είναι πραγματικά ο ωκεανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στα καύσιμα με την επιδότηση: Οι νέες τιμές σε diesel, πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη - Ποιοι ωφελούνται, παραδείγματα

21:52ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε χέρια πολυεθνικών ομίλων, fund και αλυσίδων πουλιέται η ελληνική διατροφή

07:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε οι φροντιστές δεν μπαίνουμε στον χώρο της τίγρης» - Γιατί η εισβολή νεαρού ήταν αυτοκτονία, ειδικός εξηγεί

07:07ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε δέντρο στην Ηρώδου Αττικού - Μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας δύο παιδιών που πνίγηκε στη Ρόδο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Σε ύφεση η κακοκαιρία: Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη – Πού θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες

23:30LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Θεέ μου, δεν αναπνέει!» – Το ανατριχιαστικό ηχητικό από την απεγνωσμένη προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Προσπάθησε να δηλητηριάσει με ατροπίνη και την πρώην πεθερά της η 40χρονη

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Πώς οι ενέσεις αδυνατίσματος περιπλέκουν τις σχέσεις μητέρας και κόρης προκαλώντας χάος

06:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πού δεν θα γίναι μάθημα σήμερα λόγω κακοκαιρίας

07:30WHAT THE FACT

Ποιοι και γιατί πίστεψαν ότι το τέλος του κόσμου έρχεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Οχιά καταβροχθίζει ολόκληρη δεκαοχτούρα - Σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Κύπρο

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Οργή για την Πόπη, την υιοθετημένη προβατίνα που εντοπίστηκε νεκρή: «Σε βρήκαμε κορίτσι μου, θα πληρώσουν, ήταν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα»

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Χάος από την κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος, τρόμος για επιβάτες λεωφορείου

22:10LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης με μακριά μαλλιά και πυκνή γενειάδα - Η μεταμόρφωση για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ