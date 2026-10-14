Άναυδοι οι γιατροί: Φύτρωσε δόντι στο μάτι 16χρονου

Περιπτώσεις δοντιών να φυτρώνουν σε διάφορα σημεία του προσώπου έχουν αναφερθεί, αλλά δεν έχει καταγραφεί κάποια πάνω στο βλέφαρο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Άναυδοι οι γιατροί: Φύτρωσε δόντι στο μάτι 16χρονου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 16χρονος στην Ινδία είχε ένα πλήρως σχηματισμένο δόντι που φύτρωσε στην άνω οφθαλμική κόγχη του ματιού του.
  • Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση έκτοπου δοντιού, που αναπτύσσεται εκτός του οδοντικού τόξου.
  • Οι γιατροί επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του δοντιού μέσω αξονικής τομογραφίας και το αφαίρεσαν χειρουργικά χωρίς να βρουν τεράτωμα ή άλλα έκτοπα δόντια.
  • Αυτή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση έκτοπου δοντιού στην άνω κόγχη παγκοσμίως, σύμφωνα με τους γιατρούς.
  • Η αιτία του έκτοπου δοντιού δεν εντοπίστηκε, αλλά μπορεί να σχετίζεται με αναπτυξιακά προβλήματα ή κληρονομικούς παράγοντες.
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Για μήνες ένας 16χρονος ένιωθε έναν πόνο στο μάτι του και ένα πρήξιμο, μέχρι που είδε δύο σκληρά λευκά σημεία να προεξέχουν από το αριστερό βλέφαρό του, όταν απευθύνθηκε στους γιατρούς, η περίπτωσή του, αποδείχθηκε όχι σπάνια, αλλά μοναδική.

Στο μάτι του, μέσα από την κόγχη, είχε κάνει την εμφάνισή του, ένα δόντι, αφήνοντας άναυδους τους γιατρούς.

Οι εξετάσεις στο Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο Aravind, στο Μαδουράι της Ινδίας, αποκάλυψαν ότι ο νεαρός είχε έναν πλήρως σχηματισμένο κυνόδοντα.

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Οι γιατροί ανέφεραν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη περίπτωση έκτοπου δοντιού – όταν τα δόντια αναπτύσσονται ή ανατέλλουν σε λάθος θέση ή έξω από το στόμα.

Μπορεί να πρόκειται για κανονικά νεογιλά ή μόνιμα δόντια, ή για επιπλέον δόντια, γνωστά ως υπεράριθμα.

Όταν εμφανίζεται αυτή η σπάνια πάθηση, τα δόντια βρίσκονται συνήθως θαμμένα στον άνω γνάθιο κόλπο – τον κοίλο χώρο πίσω από το ζυγωματικό οστό – γράφει ο Δρ Saroash Shahid, λέκτορας Οδοντιατρικών Υλικών στο Πανεπιστήμιο Queen Mary, στο The Conversation.

Ωστόσο, έχουν βρεθεί δόντια και στη ρινική κοιλότητα, στον ουρανίσκο, στο πηγούνι, στη γνάθο και στην οφθαλμική κόγχη. Είναι ωστόσο πολύ πιο σπάνιο τα δόντια να αναπτυχθούν εκτός του λεγόμενου οδοντικού τόξου.

Μια ανασκόπηση 61 περιπτώσεων διαπίστωσε ότι μπορεί να περάσουν απαρατήρητα για χρόνια ή να προκαλέσουν πόνο, πρήξιμο και πονοκεφάλους, ή να δυσκολεύουν κάποιον να ανοίξει το στόμα του. Ένα δόντι που αναπτύσσεται μέσα στη μύτη μπορεί να οδηγήσει σε βουλωμένη μύτη, εκκρίσεις και ρινορραγίες.

Ο 16χρονος έφηβος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έναν μήνα αφότου παρατήρησε για πρώτη φορά λευκές προεξοχές να αναπτύσσονται ανάμεσα στο βλέφαρό του και το φρύδι του.

Οι γιατροί που εξέτασαν το βλέφαρο του εφήβου παρατήρησαν ότι οι προεξοχές ήταν σκληρές και είχαν «αρκετά λεία επιφάνεια». Είχαν την υποψία ότι μπορεί να ήταν δόντια λόγω της υφής και του χρώματός τους. Ωστόσο, εξέτασαν επίσης την πιθανότητα τερατώματος, ενός σπάνιου τύπου όγκου που περιέχει διαφορετικούς τύπους ιστών, όπως τρίχες, μυς, οστά και δόντια. Διενήργησαν αξονική τομογραφία για να εξετάσουν το θέμα πιο προσεκτικά, η οποία επιβεβαίωσε ότι πράγματι υπήρχε ένα δόντι που φύτρωνε από την οφθαλμική κόγχη του αγοριού.

Η Δρ Meghana Tanwar, ιατρική σύμβουλος στο Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο Aravind στην Ινδία, η οποία συνυπέγραψε μια έκθεση για την περίπτωση, δήλωσε στο Live Science: «Η δομή ενός μεμονωμένου δοντιού στην άνω κόγχη [άνω οφθαλμική κόγχη] ήταν αρκετά εμφανής.»

Οι γιατροί πραγματοποίησαν χειρουργική επέμβαση στον έφηβο για να αφαιρέσουν ένα έκτοπο δόντι από το βλέφαρό του. Δεν βρήκαν κανένα στοιχείο τεράτωματος, ούτε άλλα έκτοπα δόντια.

Η Δρ Τανουάρ δήλωσε: «Από ό,τι γνωρίζουμε, αυτό είναι το πρώτο και μοναδικό εκτοπικό δόντι που έχει αναφερθεί στην άνω κόγχη».Έχουν βρεθεί δόντια στην περιοχή γύρω από την κόγχη του ματιού και στο παρελθόν, πρόσθεσε – αλλά αυτά βρίσκονταν στο κάτω μέρος της κόγχης, κάτω από το μάτι. «Αυτό ήταν πρωτόγνωρο όχι μόνο για εμάς, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο», πρόσθεσε η Δρ Τανουάρ.«Μας εξέπληξε πολύ».

Στην περίπτωση του εφήβου, οι γιατροί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάποια υποκείμενη αιτία για το έκτοπο δόντι του εφήβου.

Η Δρ. Σαχίντ ανέφερε ότι αναπτυξιακά προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν την ανάπτυξη δοντιών σε παράξενες θέσεις. «Το πρόσωπο αναπτύσσεται από διάφορες ομάδες κυττάρων και ιστών που μετακινούνται και ενώνονται μέσα στη μήτρα. «Η ανάπτυξη των δοντιών εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ορισμένων από αυτούς τους ιστούς. «Αν αυτή η διαδικασία πάει στραβά, ένα δόντι μπορεί μερικές φορές να αναπτυχθεί σε μια ανώμαλη θέση – ακόμη και μακριά από το στόμα. «Μια ανασκόπηση των έκτοπων δοντιών στην άνω γνάθο αναφέρει επίσης τραυματισμούς, οδοντιατρικές θεραπείες και νεοπλάσματα όπως κύστεις και όγκους ως πιθανές αιτίες.»

Μερικές φορές, οι κληρονομικές παθήσεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν την ανάπτυξη επιπλέον δοντιών.

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