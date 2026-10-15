Κορίτσι 10 ετών παραλίγο να χάσει την όρασή του μετά από επικίνδυνο «κόλπο» που είδε στο YouTube

Πώς ένα beauty hack έστειλε το κοριτσάκι στο νοσοκομείο

Δημήτρης Δρίζος

Κορίτσι 10 ετών παραλίγο να χάσει την όρασή του μετά από επικίνδυνο «κόλπο» που είδε στο YouTube
ΚΟΣΜΟΣ
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Σοκ προκαλεί η περιπέτεια ενός 10χρονου κοριτσιού στη Βρετανία, το οποίο έβαλε ξεβαφτικό νυχιών στα μάτια του, αφού μιμήθηκε ένα επικίνδυνο «κόλπο» που είδε στα social media. Η μητέρα του, Ρεμπέκα Σόαλ, δηλώνει πλέον ότι περιμένει με ανυπομονησία την εφαρμογή της απαγόρευσης πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Η 10χρονη Φοίβη, από το Κερφίλι της Ουαλίας, φέρεται να είδε βίντεο influencer που παρουσίαζε το υγρό ως εναλλακτική λύση αντί για τις οφθαλμικές σταγόνες. Αρχικά, άπλωσε το προϊόν στα χείλη της με μια μπατονέτα και στη συνέχεια έριξε αρκετές σταγόνες στα μάτια της.

Η μητέρα της αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί όταν μύρισε το ξεβαφτικό νυχιών, καθώς ετοιμαζόταν να βάλει τη μικρότερη κόρη της για ύπνο. Όταν πήγε να ελέγξει τη Φοίβη, διαπίστωσε ότι τα χείλη και τα μάτια της είχαν κοκκινίσει.

«Είχα ένα κακό προαίσθημα, πήγα στην κόρη μου και τότε κατάλαβα τι είχε συμβεί. Ήταν τρομακτικό», περιέγραψε η Ρεμπέκα.

Στο νοσοκομείο μετά το επικίνδυνο διαδικτυακό «κόλπο»

Η μητέρα, φοβούμενη ότι το παιδί μπορεί να είχε προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην όρασή του, το μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έπλυναν τα μάτια της 10χρονης με ένα λίτρο φυσιολογικού ορού για το καθένα, προκειμένου να απομακρύνουν τα χημικά κατάλοιπα.

Παρότι το συγκεκριμένο ξεβαφτικό δεν περιείχε ακετόνη, περιείχε άλλες ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια, όπως οξικό αιθυλεστέρα, ισοπροπανόλη και βενζοϊκό δενάτονιο.

Η Φοίβη υπέστη επίσης χημικό έγκαυμα στα χείλη, τα οποία η οικογένειά της περιποιείται με βαζελίνη, ώστε να περιοριστεί η ξηρότητα και να μην ανοίγουν πληγές.

«Οι γιατροί είπαν ότι ήταν πραγματικά τυχερή», ανέφερε η μητέρα της, εξηγώντας ότι η οικογένεια εξακολουθεί να περιμένει εξειδικευμένη εξέταση για να διαπιστωθεί εάν θα υπάρξουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην όρασή της.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε πλήρη εικόνα», σημείωσε.

Η αντίδραση της μητέρας και η απαγόρευση των social media

Η Ρεμπέκα δήλωσε ότι η κόρη της χρειάστηκε χρόνο μέχρι να παραδεχθεί πως είχε χρησιμοποιήσει το προϊόν, αφού παρακολούθησε τα σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο.

Όπως υποστηρίζει, σε αρκετά από αυτά τα βίντεο οι δημιουργοί χρησιμοποιούν νερό αντί για το πραγματικό προϊόν, προκειμένου να συγκεντρώσουν προβολές και likes, χωρίς να υπολογίζουν ότι τα παιδιά ενδέχεται να μιμηθούν κυριολεκτικά όσα βλέπουν.

«Χρησιμοποιούν νερό στα βίντεο για να κερδίσουν likes. Κάνουν πλάκα, αλλά τα παιδιά τα παίρνουν κυριολεκτικά», ανέφερε, εκφράζοντας την οργή της για την εξάπλωση τέτοιων επικίνδυνων διαδικτυακών τάσεων.

Μετά το περιστατικό, η οικογένεια απαγόρευσε στα παιδιά της την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποφάσισε να παρακολουθεί πολύ πιο στενά τη δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο.

Η μητέρα τάσσεται υπέρ του σχεδιαζόμενου μέτρου στη Βρετανία, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, με στόχο να περιοριστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με την έκθεσή τους σε διαδικτυακό περιεχόμενο.

«Είναι τρομακτικό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να τεθεί σε ισχύ η κυβερνητική απαγόρευση, γιατί πλέον τίποτα δεν είναι ασφαλές», δήλωσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε και άλλους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ακόμη κι αν πιστεύουν ότι τα παιδιά τους γνωρίζουν πώς να προστατεύονται στο διαδίκτυο.

«Εμπιστεύεστε τα παιδιά σας, αλλά τα εμπιστεύεστε αρκετά ώστε να πιστεύετε ότι δεν θα επηρεαστούν από όσα βλέπουν;» διερωτήθηκε.

Από την πλευρά του, το YouTube ανέφερε ότι διερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα συγκεκριμένα βίντεο αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα. Ωστόσο, μια αναζήτηση για σχετικά «κόλπα» με ξεβαφτικό νυχιών δεν επέστρεψε αποτελέσματα.

Η μητέρα ελπίζει πλέον ότι η κόρη της έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της πράξης της, ενώ η οικογένεια παραμένει σε αναμονή για τις απαραίτητες εξετάσεις που θα δείξουν εάν η περιπέτεια θα αφήσει κάποια μόνιμη συνέπεια.

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