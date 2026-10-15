Η «Μαρικάρμεν» της Ιταλίας: 94χρονη κινδυνεύει να χάσει το σπίτι όπου ζει 60 χρόνια

Μια 94χρονη συνταξιούχος στη Φλωρεντία απειλείται με έξωση τον Φεβρουάριο, καθώς ο ιδιοκτήτης απαιτεί αύξηση από τα 450 στα 1.200 ευρώ τον μήνα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η «Μαρικάρμεν» της Ιταλίας: 94χρονη κινδυνεύει να χάσει το σπίτι όπου ζει 60 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 94χρονη στη Φλωρεντία κινδυνεύει με έξωση λόγω αύξησης του ενοικίου από 450 σε 1.200 ευρώ τον μήνα.
  • Η ηλικιωμένη ζει με χαμηλή σύνταξη και η οικογένειά της δεν μπορεί να καλύψει τη νέα οικονομική απαίτηση.
  • Το σπίτι όπου ζει πάνω από 60 χρόνια αποτελεί για εκείνη ασφαλές καταφύγιο και το μόνο οικείο περιβάλλον της.
  • Ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να διαπραγματευτεί μια λογική αύξηση και η υπόθεση βρίσκεται τώρα υπό νομική υποστήριξη από το συνδικάτο ενοικιαστών Sunia.
  • Το περιστατικό αντικατοπτρίζει τη γενικότερη πίεση στις ενοικιαστικές σχέσεις στην Τοσκάνη, όπου το 2025 καταγράφηκαν πάνω από 2.400 εντολές αποβολής.
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Μπροστά στο φάσμα της απομάκρυνσης από την κατοικία όπου πέρασε περισσότερες από έξι δεκαετίες βρίσκεται μια 94χρονη γυναίκα στη Φλωρεντία της Ιταλίας, αφότου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου απαίτησε να εκτοξευθεί το μηνιαίο μίσθωμα από τα 450 στα 1.200 ευρώ. Η ηλικιωμένη χήρα, σχεδόν τυφλή και εξαρτημένη από περιπατητήρα για τις μετακινήσεις της, αγνοεί προς το παρόν τις εξελίξεις, με την κόρη της να αδυνατεί μέχρι στιγμής να της αποκαλύψει την αλήθεια για την επικείμενη έξωση.

Το συμβόλαιο της 94χρονης Φράνκα λήγει τον Φεβρουάριο και τα μέλη της οικογένειάς της τονίζουν ανοιχτά ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική δυνατότητα ανανέωσης υπό αυτές τις απαιτήσεις. Η περίπτωσή της επαναφέρει αναπόφευκτα στη μνήμη την τραγική ιστορία της Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, γνωστής ως Μαρικάρμεν. Η 87χρονη Ισπανίδα είχε μετατραπεί σε σύμβολο του κινήματος για το δικαίωμα στη στέγαση, όταν μια δραστική αύξηση στο ενοίκιο οδήγησε στην έξωσή της από διαμέρισμα της Μαδρίτης, με την ίδια να αφήνει την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο ελάχιστες ημέρες μετά.

maricarmen.jfif

Σύμφωνα με όσα εξήγησε η κόρη της Φράνκα στην εφημερίδα Corriere Fiorentino, η μητέρα της επιβιώνει αποκλειστικά με μια κατώτατη σύνταξη και τη σύνταξη χηρείας του συζύγου της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εάν αναγκαστεί να καταβάλει 1.200 ευρώ τον μήνα για τη στέγασή της, δεν θα της απομένει κυριολεκτικά τίποτα για να ζήσει, ούτε καν για το καθημερινό της φαγητό. Η ίδια η κόρη ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της, καθώς δεν αντέχει να μεταφέρει στην υπέργηρη μητέρα της ότι κινδυνεύει να βρεθεί στον δρόμο.

Το συγκεκριμένο σπίτι των 70 τετραγωνικών μέτρων αποτελεί το καταφύγιο της Φράνκα από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Εκεί έζησε ολόκληρο τον έγγαμο βίο της, εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε το παιδί της. Αυτός ο χώρος είναι το μόνο σημείο όπου η 94χρονη αισθάνεται πραγματικά ασφαλής και οικεία, ανάμεσα σε κορνίζες με τα εγγόνια της, παλιούς πίνακες από τα στενά σοκάκια της Φλωρεντίας και αναμνηστικά από τον γάμο της κόρης της.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Το κτίριο διαθέτει αρκετά διαμερίσματα, τα οποία ανήκουν όλα στον ίδιο ιδιοκτήτη. Κάποτε στέγαζε κατά κύριο λόγο τοπικές οικογένειες που διέμεναν εκεί από γενιά σε γενιά, αν και με τα χρόνια το προφίλ των ενοικιαστών άλλαξε. Όπως ξεκαθαρίζει η κόρη της συνταξιούχου, τα σπίτια αυτά δεν μετατρέπονται σε τουριστικά καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά παραμένουν σε καθεστώς κανονικής κατοικίας. Η εκτίμησή της είναι ότι η νέα διαχείριση επιδιώκει απλώς να αντλήσει πολύ υψηλότερες αποδόσεις από τα ακίνητα.

«Με κάλεσαν στο τηλέφωνο για να με ειδοποιήσουν ότι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιο της μητέρας μου», εξήγησε η γυναίκα στο ιταλικό έντυπο. Το μισθωτήριο ανανεωνόταν μέχρι σήμερα κάθε δύο χρόνια. «Μου γνωστοποίησαν πως, για να παραμείνει εκεί, το ποσό θα πρέπει να ανέβει στα 1.200 ευρώ. Πώς είναι δυνατόν να απαιτείς τόσα χρήματα από μια συνταξιούχο 94 ετών

Spain Housing Maricarmen

Η οικογένεια αναγνωρίζει ότι το τίμημα δεν θα μπορούσε να παραμείνει στάσιμο επ' άπειρον. Την ίδια ώρα, η κόρη δηλώνει πρόθυμη να συνεισφέρει οικονομικά για να καλυφθεί μια λογική αύξηση, προκειμένου η κατάκοιτη μητέρα της να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο φυσικό της περιβάλλον. «Μια μικρή αναπροσαρμογή θα μπορούσαμε να τη σηκώσουμε, θα βοηθούσα κι εγώ. Το να περνάς όμως από τα 450 στα 1.200 ευρώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ένα ποσό απαγορευτικό. Εκείνο που με πληγώνει βαθιά είναι ότι δεν μας έδωσαν καν το περιθώριο για μια πραγματική διαπραγμάτευση, ώστε να βρούμε μια μέση λύση».

Μετά το αδιέξοδο, η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια του συνδικάτου ενοικιαστών Sunia για παροχή νομικής στήριξης. Το δράμα της Φράνκα δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς εντάσσεται στη γενικευμένη πίεση που δέχονται οι ενοικιαστές στην Τοσκάνη, όπου καταγράφηκαν 2.427 εντολές αποβολής μέσα στο 2025. Ειδικά η Φλωρεντία συγκεντρώνει περίπου το 35% του συνόλου των αιτημάτων εκτέλεσης εξώσεων σε ολόκληρη την περιφέρεια.

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