Ξεκίνησε να ζωγραφίζει τζιν μετά από χειρουργείο στα 8 της και συγκέντρωσε 100.000 δολάρια

Snapshot Η 18χρονη Σάσα Μπογκοσιάν άρχισε να ζωγραφίζει τζιν κατά την ανάρρωσή της από σοβαρή επέμβαση και δημιούργησε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Sasha Project LA.

Μέσω του οργανισμού της, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 100.000 δολάρια για το πρόγραμμα εικαστικής θεραπείας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Λος Άντζελες.

Η τέχνη τη βοήθησε να αντιμετωπίσει την εγκεφαλική παράλυση και τώρα υποστηρίζει άλλα παιδιά που νοσηλεύονται μέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Η Σάσα έχει συνεργαστεί με γνωστές εταιρείες και συμμετέχει σε εργαστήρια ζωγραφικής για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση στο νοσοκομείο.

Σκοπεύει να σπουδάσει σχέδιο μόδας και να δημιουργήσει ρούχα προσαρμοσμένα σε άτομα με αναπηρία, ενώ επιδιώκει την επέκταση της δράσης της σε περισσότερα παιδιατρικά νοσοκομεία. Snapshot powered by AI

Μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα από μια δύσκολη περίοδο της παιδικής της ηλικίας εξελίχθηκε σε μια πρωτοβουλία που έχει συγκεντρώσει σχεδόν 100.000 δολάρια για την υποστήριξη της εικαστικής θεραπείας παιδιών που νοσηλεύονται.

Η 18χρονη Σάσα Μπογκοσιάν από το Λος Άντζελες ξεκίνησε να ζωγραφίζει τζιν κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της από μια σοβαρή επέμβαση στα πόδια, χωρίς να φαντάζεται ότι το χόμπι της θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν τρόπο να στηρίξει άλλα παιδιά που περνούν δύσκολες στιγμές στα νοσοκομεία.

Σήμερα, η μαθήτρια της τελευταίας τάξης του λυκείου βρίσκεται πίσω από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Sasha Project LA, μέσα από τον οποίο συγκεντρώνει χρήματα για το πρόγραμμα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Λος Άντζελες (Children’s Hospital Los Angeles).

Από ένα τζιν σε μια ιδέα με ουσιαστικό αντίκτυπο

Η ιστορία της Σάσα ξεκίνησε το 2016, όταν ήταν μόλις 8 ετών. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη γέννησή της είχε προκαλέσει εγκεφαλική παράλυση, η οποία επηρεάζει τον συντονισμό των κινήσεών της και προκαλεί αδυναμία στη δεξιά πλευρά του σώματός της.

Καθώς μεγάλωνε, χρειάστηκε να περάσει από χειρουργικές επεμβάσεις, φυσικοθεραπείες και συχνές επισκέψεις σε γιατρούς. Σε μία από τις επεμβάσεις της, που είχε στόχο να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο περπατούσε, τοποθετήθηκε σε γύψο που εκτεινόταν από τον αστράγαλο έως το ισχίο. Η ανάρρωσή της θα διαρκούσε περίπου τρεις μήνες.

Για να τη βοηθήσει να περάσει τον χρόνο της δημιουργικά και να αποσπάσει την προσοχή της από τη δυσφορία, η μητέρα της, Ιζαμπέλ Μπογκοσιάν, της έδωσε ένα ζευγάρι τζιν και μπογιές για ύφασμα.

«Η μαμά μου ήθελε να με κρατήσει απασχολημένη και να με κάνει να ξεχαστώ από τη δυσφορία», θυμάται η Σάσα. Άρχισε να πιτσιλά το ύφασμα με χρώματα και ανακάλυψε πόσο της άρεσε η διαδικασία.

Η Ιζαμπέλ, η οποία εργάζεται στη Levi’s για περισσότερα από 25 χρόνια, είχε αρκετά τζιν στο σπίτι. Η ζωγραφική, όμως, δεν αποτέλεσε απλώς έναν τρόπο να περάσει η κόρη της την ώρα της. Τη βοήθησε επίσης να κινεί το πάνω μέρος του σώματός της κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης.

Όταν η μητέρα της φόρεσε το πρώτο ζωγραφισμένο παντελόνι σε δημόσια εμφάνιση, τα θετικά σχόλια δεν άργησαν να έρθουν. Άνθρωποι άρχισαν να ρωτούν αν η Σάσα θα μπορούσε να δημιουργήσει αντίστοιχα σχέδια και στα δικά τους ρούχα. Σύντομα, φίλοι και γνωστοί τής έφερναν τζιν για να τα μεταμορφώσει, ενώ κάποιοι προσφέρθηκαν να πληρώσουν για τις δημιουργίες της.

Η τέχνη που τη βοήθησε να γίνει καλύτερα, τώρα βοηθά άλλα παιδιά

Η Σάσα δεν άργησε να σκεφτεί πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα χρήματα που συγκέντρωνε. Αν η ζωγραφική τής είχε προσφέρει χαρά και ανακούφιση σε μια δύσκολη περίοδο, ήθελε να δώσει την ίδια ευκαιρία και σε άλλα παιδιά που περνούσαν χρόνο στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια των δικών της νοσηλειών, είτε για επεμβάσεις είτε για άλλες ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες, είχε γνωρίσει από κοντά τη σημασία των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Εικαστικοί θεραπευτές επισκέπτονταν το δωμάτιό της και της έφερναν υλικά για να δημιουργεί.

«Η τέχνη με βοήθησε σε μια δύσκολη περίοδο και θέλω να προσφέρω και σε άλλα παιδιά κάτι διασκεδαστικό και δημιουργικό όσο βρίσκονται εκεί», εξηγεί.

Μέσα από το πρόγραμμα Junior Ambassadors του Children’s Hospital Los Angeles, το οποίο δίνει σε παιδιά και εφήβους τη δυνατότητα να στηρίζουν τις δράσεις του νοσοκομείου, η Σάσα έθεσε τον πρώτο της στόχο: να συγκεντρώσει 1.000 δολάρια για το πρόγραμμα εικαστικής θεραπείας.

Η ανταπόκριση, ωστόσο, ξεπέρασε τις αρχικές της προσδοκίες. Η ιστορία της παρουσιάστηκε από τη δημοσιογράφο Κολίν Γουίλιαμς στο NBC, ενώ η εταιρεία Blick Art Materials έγινε χορηγός της προσπάθειάς της. Στη συνέχεια, η Levi’s τής έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσει τα δικά της σχέδια σε τζιν σε εκδήλωση για την επιστροφή στο σχολείο, στην οποία συμμετείχαν η ηθοποιός Τζέσικα Μπίελ και η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Εστί Στάνλεϊ.

Εκατοντάδες δημιουργίες και συνεργασίες με γνωστά brands

Καθώς το ενδιαφέρον για τα ζωγραφισμένα ρούχα της μεγάλωνε, η Σάσα και η οικογένειά της δημιούργησαν το The Sasha Project LA. Από την ίδρυσή του το 2016, ο οργανισμός έχει συγκεντρώσει σχεδόν 100.000 δολάρια για το πρόγραμμα Mark Taper–Johnny Mercer Artists Program του νοσοκομείου, το οποίο προσφέρει στα νοσηλευόμενα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Σάσα ζωγράφισε εκατοντάδες κομμάτια τζιν, διευρύνοντας σταδιακά τη δουλειά της σε παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρ. Η δημιουργική της πορεία έφερε συνεργασίες με διάφορες εταιρείες, ανάμεσά τους και την BILLY Footwear, με την οποία σχεδίασε δύο συλλογές παπουτσιών που ξεχώριζαν για τα χαρακτηριστικά της πολύχρωμα σχέδια.

Μία από τις εμπειρίες που θυμάται με ιδιαίτερη χαρά ήταν η επιλογή της ως National Champion του Children’s Miracle Network Hospitals το 2018. Η διάκριση τής έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψει, να γνωρίσει άλλα παιδιά που είχαν περάσει από νοσοκομεία και να μοιραστεί μαζί τους την ιστορία της.

Συμμετείχε επίσης στην επίδειξη μόδας Rock the Runway, που διοργάνωσε η Πάρις Χίλτον, παρουσιάζοντας τα ζωγραφισμένα τζιν της δίπλα σε γνωστά πρόσωπα.

Παράλληλα, συνεργάστηκε με την εταιρεία παιδικών και εφηβικών ρούχων Bleuet, η οποία στηρίζει νέους που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στις κοινότητές τους. Μέρος των εσόδων από την καμπάνια της εταιρείας για την επιστροφή στο σχολείο διατέθηκε στο The Sasha Project LA.

Επιστρέφει στο νοσοκομείο για να προσφέρει όσα κάποτε έλαβε

Η δράση της Σάσα δεν περιορίζεται στη συγκέντρωση χρημάτων. Τα τελευταία πέντε καλοκαίρια επιστρέφει στο Children’s Hospital Los Angeles για να συντονίσει εργαστήρια ζωγραφικής στο Handy Heroes, μια κατασκήνωση για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, την οποία είχε παρακολουθήσει και η ίδια όταν ήταν μικρότερη.

Για τη νεαρή δημιουργό, αυτή η επιστροφή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πλέον βρίσκεται στην άλλη πλευρά της εμπειρίας: από το παιδί που αναζητούσε δημιουργικές διεξόδους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, έχει γίνει εκείνη που προσφέρει σε άλλα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν μέσα από την τέχνη.

«Μου αρέσει να μοιράζομαι την αγάπη μου για την τέχνη με παιδιά που περνούν κάποια από τα ίδια πράγματα με εμένα», λέει.

Η μητέρα της, η οποία έχει αναλάβει τον ρόλο της διευθύνουσας συμβούλου του οργανισμού, δηλώνει περήφανη όχι μόνο για όσα έχει καταφέρει η κόρη της, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να αξιοποιήσει μια προσωπική δυσκολία.

«Αυτό που με κάνει περισσότερο περήφανη δεν είναι μόνο όλα όσα έχει πετύχει. Είναι ότι πήρε κάτι δύσκολο από τη ζωή της και βρήκε έναν τρόπο να βοηθήσει άλλους ανθρώπους», αναφέρει.

Το επόμενο βήμα: Mόδα για όλους

Παράλληλα με τις σχολικές της υποχρεώσεις και τη διαχείριση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, η Σάσα σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της στον χώρο της μόδας. Σκοπεύει να σπουδάσει σχέδιο μόδας στο πανεπιστήμιο και ήδη εργάζεται πάνω στη δική της σειρά ρούχων, με την ονομασία The Edit by Sasha.

Στόχος της είναι να δημιουργήσει ρούχα που συνδυάζουν το στιλ με την άνεση και να είναι κατάλληλα για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με αναπηρία.

Ταυτόχρονα, θέλει να διευρύνει τη δράση του The Sasha Project LA, συγκεντρώνοντας περισσότερα χρήματα για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες παιδιών που νοσηλεύονται και, στο μέλλον, επεκτείνοντας την προσπάθεια και σε άλλα παιδιατρικά νοσοκομεία στις ΗΠΑ.

Γνωρίζοντας από προσωπική εμπειρία ότι η διαδρομή δεν είναι πάντα εύκολη, η ίδια προσπαθεί να προχωρά με υπομονή. «Εξαιτίας της εγκεφαλικής παράλυσης, κάποια πράγματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για εμένα, αλλά έχω μάθει να κάνω υπομονή και να συνεχίζω. Αγαπώ αυτό που κάνω, οπότε αξίζει τον κόπο», λέει.

Και για τα κορίτσια που θέλουν να κάνουν τη διαφορά στην κοινότητά τους, η συμβουλή της είναι να βρουν κάτι που αγαπούν και να το αξιοποιήσουν για να βοηθήσουν τους άλλους.

«Δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις με κάτι μεγάλο. Εγώ ξεκίνησα με ένα ζευγάρι τζιν της μαμάς μου και δεν φανταζόμουν ποτέ πού θα με οδηγούσε αυτό!»

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