Ένταση στα σύνορα Πακιστάν - Αφγανιστάν: Ένας νεκρός σε επίθεση των Ταλιμπάν  

Ο πακιστανικός στρατός ανταποδίδει με σφοδρότητα την επίθεση των Ταλιμπάν 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ένταση στα σύνορα Πακιστάν - Αφγανιστάν: Ένας νεκρός σε επίθεση των Ταλιμπάν  
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν από επίθεση των Ταλιμπάν με ολμοβόλα στην περιοχή Ουαζιριστάν κοντά στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν.
  • Ο πακιστανικός στρατός απάντησε με σφοδρότητα στην «απρόκλητη» επίθεση των Ταλιμπάν.
  • Οι Ταλιμπάν και οι αρχές του Πακιστάν βρίσκονται σε σύγκρουση λόγω της δράσης εξτρεμιστών και αμοιβαίων κατηγοριών για υποστήριξη τρομοκρατικών ομάδων.
  • Η ένταση συνεχίζεται παρά τις δηλώσεις για πιθανή επίλυση των προβλημάτων μέσω διπλωματικών μέσων.
  • Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί φέτος σε συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών στα σύνορα.
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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλη πέντε τραυματίστηκαν όταν δυνάμεις της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ με ολμοβόλα, πλήττοντας σπίτια και αγορά στην περιοχή Ουαζιριστάν, κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσε πακιστανός αξιωματούχος.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν «ανταποδίδουν με αποτελεσματικότητα και σφοδρότητα» την «απρόκλητη» επίθεση, που έγινε χθες Τρίτη, πρόσθεσε ο βοηθός επίτροπος της περιφέρειας του Νότιου Ουαζιριστάν.

Ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Το νέο αιματηρό επεισόδιο στα σύνορα των δυο γειτονικών χωρών καταγράφτηκε μερικές ημέρες αφού οι αφγανοί Ταλιμπάν τόνισαν πως τα προβλήματα ανάμεσά τους θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω διπλωματικών οδών.

Οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν κι οι αρχές του Πακιστάν, άλλοτε σύμμαχοι, βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε ανοικτή σύγκρουση εξαιτίας της δράσης εξτρεμιστών: το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει ασφαλές καταφύγιο στο αφγανικό έδαφος σε μέλη του Κινήματος των Ταλιμπάν του Πακιστάν (ΚΤΠ), κάτι που απορρίπτει η άλλη πλευρά, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα εσωτερική πακιστανική υπόθεση. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε πλήγματα της μιας πλευράς στην άλλη φέτος.

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