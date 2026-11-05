«Remember, remember, the 5th of November»: Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας και το «V for Vendetta»

Snapshot Στις 5 Νοεμβρίου 1605, μια ομάδα Άγγλων καθολικών, συμπεριλαμβανομένου του Γκάι Φωκς, προσπάθησε να ανατινάξει το Κοινοβούλιο και να δολοφονήσει τον βασιλιά Ιάκωβο Α΄.

Ο Γκάι Φωκς συνελήφθη στα υπόγεια του Κοινοβουλίου με βαρέλια πυρίτιδας λίγες ώρες πριν την εκτέλεση του σχεδίου.

Η αποτυχία της Συνωμοσίας οδήγησε στη Νύχτα του Γκάι Φωκς, που γιορτάζεται με φωτιές, πυροτεχνήματα και το κάψιμο ομοιωμάτων σε όλη τη Βρετανία.

Η φράση «Remember, remember, the 5th of November» προέρχεται από ένα παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι που αναφέρεται στη συνωμοσία του 1605.

Η μάσκα και η ημερομηνία του Γκάι Φωκς έγιναν παγκοσμίως γνωστές μέσω του κόμικ και της ταινίας V for Vendetta, όπου χρησιμοποιούνται ως σύμβολα αντίστασης σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Snapshot powered by AI

Η σημερινή ημέρα, 5η Νοεμβρίου, έχει συνδεθεί Συνωμοσίας της Πυρίτιδας το 1605 στη Βρετανία.

Η δε φράση «Remember, remember, the 5th of November» προέρχεται από ένα παραδοσιακό αγγλικό παιδικό τραγουδάκι που αναφέρεται στην αποτυχία της Συνωμοσίας της Πυρίτιδας το 1605.

Στις 5 Νοεμβρίου 1605, μια ομάδα Άγγλων καθολικών συνωμοτών —μεταξύ των οποίων και ο Γκάι Φωκς—προσπάθησε να ανατινάξει τα Κτήρια του Κοινοβουλίου και να δολοφονήσει τον προτεστάντη βασιλιά Ιάκωβο Α΄. Οι φρουροί συνέλαβαν τον Γκάι Φωκς στα υπόγεια του Κοινοβουλίου, ενώ φύλαγε βαρέλια με πυρίτιδα, λίγες μόνο ώρες πριν την εκτέλεση του σχεδίου.

Το γεγονός οδήγησε στη Νύχτα του Γκάι Φωκς (ή Νύχτα της Φωτιάς), που γιορτάζεται παραδοσιακά σε όλη τη Βρετανία με φωτιές, πυροτεχνήματα και το κάψιμο ομοιωμάτων του.

Σύνδεση με την ποπ κουλτούρα

Στη σύγχρονη εποχή, η ημερομηνία και η μάσκα του Γκάι Φωκς έγιναν παγκοσμίως διάσημες μέσω του κόμικ και της ταινίας V for Vendetta, όπου ένας αναρχικός αγωνιστής της ελευθερίας χρησιμοποιεί την εικόνα της συνωμοσίας του 1605 για να αμφισβητήσει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς