«Remember, remember, the 5th of November»: Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας και το «V for Vendetta»

Το γεγονός οδήγησε στη Νύχτα του Γκάι Φωκς (ή Νύχτα της Φωτιάς)

Μάνος Χατζηγιάννης

«Remember, remember, the 5th of November»: Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας και το «V for Vendetta»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 5 Νοεμβρίου 1605, μια ομάδα Άγγλων καθολικών, συμπεριλαμβανομένου του Γκάι Φωκς, προσπάθησε να ανατινάξει το Κοινοβούλιο και να δολοφονήσει τον βασιλιά Ιάκωβο Α΄.
  • Ο Γκάι Φωκς συνελήφθη στα υπόγεια του Κοινοβουλίου με βαρέλια πυρίτιδας λίγες ώρες πριν την εκτέλεση του σχεδίου.
  • Η αποτυχία της Συνωμοσίας οδήγησε στη Νύχτα του Γκάι Φωκς, που γιορτάζεται με φωτιές, πυροτεχνήματα και το κάψιμο ομοιωμάτων σε όλη τη Βρετανία.
  • Η φράση «Remember, remember, the 5th of November» προέρχεται από ένα παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι που αναφέρεται στη συνωμοσία του 1605.
  • Η μάσκα και η ημερομηνία του Γκάι Φωκς έγιναν παγκοσμίως γνωστές μέσω του κόμικ και της ταινίας V for Vendetta, όπου χρησιμοποιούνται ως σύμβολα αντίστασης σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Snapshot powered by AI

Η σημερινή ημέρα, 5η Νοεμβρίου, έχει συνδεθεί Συνωμοσίας της Πυρίτιδας το 1605 στη Βρετανία.

Η δε φράση «Remember, remember, the 5th of November» προέρχεται από ένα παραδοσιακό αγγλικό παιδικό τραγουδάκι που αναφέρεται στην αποτυχία της Συνωμοσίας της Πυρίτιδας το 1605.

Στις 5 Νοεμβρίου 1605, μια ομάδα Άγγλων καθολικών συνωμοτών —μεταξύ των οποίων και ο Γκάι Φωκς—προσπάθησε να ανατινάξει τα Κτήρια του Κοινοβουλίου και να δολοφονήσει τον προτεστάντη βασιλιά Ιάκωβο Α΄. Οι φρουροί συνέλαβαν τον Γκάι Φωκς στα υπόγεια του Κοινοβουλίου, ενώ φύλαγε βαρέλια με πυρίτιδα, λίγες μόνο ώρες πριν την εκτέλεση του σχεδίου.

Το γεγονός οδήγησε στη Νύχτα του Γκάι Φωκς (ή Νύχτα της Φωτιάς), που γιορτάζεται παραδοσιακά σε όλη τη Βρετανία με φωτιές, πυροτεχνήματα και το κάψιμο ομοιωμάτων του.

Σύνδεση με την ποπ κουλτούρα

Στη σύγχρονη εποχή, η ημερομηνία και η μάσκα του Γκάι Φωκς έγιναν παγκοσμίως διάσημες μέσω του κόμικ και της ταινίας V for Vendetta, όπου ένας αναρχικός αγωνιστής της ελευθερίας χρησιμοποιεί την εικόνα της συνωμοσίας του 1605 για να αμφισβητήσει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περισσότερα από 207 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε φορτίο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

08:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πού θα βρέξει σήμερα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 26χρονη στη Βραζιλία πέφτει από παράθυρο του 7ου ορόφου

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lada Niva Marsh: Πωλείται το ρωσικό 4x4 με τους τεράστιους τροχούς

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΥΓΕΙΑ

Τι κάνετε στην αρτηριακή σας πίεση όταν πίνετε καφέ πριν από νερό το πρωί

07:44ΚΟΣΜΟΣ

«Remember, remember, the 5th of November»: Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας και η ταινία «V for Vendetta»

07:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ιπτάμενη κουβέρτα»: Η στρατιωτική τεχνολογία για απόκρυψη από τον εχθρό στα... καλύτερά της

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιοδεία Μεσσηνία: Ο Μητσοτάκης αλλάζει γήπεδο – Από την εσωκομματική συζήτηση στην πολιτική της καθημερινότητας

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ Μάρκετ: Συνεχίζεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με 994 κωδικούς - Πότε ανακοινώνονται οι εκπτώσεις σε εορταστικά προϊόντα

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 3 δισ. τα συνολικά πονταρίσματα σε online στοίχημα και casino στην Ελλάδα: Πώς επηρεάζει η είσοδος της Superbet την αγορά

07:28ΜΑΝΤΕΙΟ

Αναζωπύρωση της αριστεράς βλέπει το κίνημα, η Ντόρα δίνει «γραμμή», ενώ ψάχνει πάνελ για το βιβλίο

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας, το Παρίσι και το μυστήριο γύρω από το πρόγραμμα

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σομαλία: Έλικας αεροσκάφους διαμέλισε άνδρα στο αερόδρομιο του Μογκαντίσου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς και με τι καιρό θα τρέξουν οι δρομείς

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές εκλογές 2026: Νικητές και ηττημένοι του επιχειρηματικού κόσμου

07:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα ψυγεία ήταν μόνον η αρχή: Οι μικροσυσκευές κάθε είδους στο στόχαστρο των χακερς - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:01ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Πέφτει η θερμοκρασία αλλά με λίγες βροχές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Ψάρευαν» γονείς άρρωστων παιδιών στα νοσοκομεία - «Να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 26χρονη στη Βραζιλία πέφτει από παράθυρο του 7ου ορόφου

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα ψυγεία ήταν μόνον η αρχή: Οι μικροσυσκευές κάθε είδους στο στόχαστρο των χακερς - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

07:48ΥΓΕΙΑ

Τι κάνετε στην αρτηριακή σας πίεση όταν πίνετε καφέ πριν από νερό το πρωί

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς και με τι καιρό θα τρέξουν οι δρομείς

06:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Με φόντο το απόλυτο το «τριφύλλι» - Η ώρα και το κανάλι

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου - «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Ψάρευαν» γονείς άρρωστων παιδιών στα νοσοκομεία - «Να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος» - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για ένδειξη βλάβης σε αεροσκάφος

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ανατροπή στο Ελεγκτικό για ΕΑΣ και αναδρομικά - Τι εισηγείται ο γενικός επίτροπος

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με περισσότερο ήλιο, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σομαλία: Έλικας αεροσκάφους διαμέλισε άνδρα στο αερόδρομιο του Μογκαντίσου

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία: Πώς οι χάκερ αλλοιώνουν τρόφιμα από απόσταση - Πώς να προστατευτείτε - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb.gr

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε» - Θρασύς ο Φιρινίδης σε ηχητικό ντοκουμέντο

19:47TRAVEL

Ισραήλ: Ανοίγει ξανά το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζοβίτου μετά από τρία χρόνια

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ