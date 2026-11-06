«Φοβάμαι»: Η εξομολόγηση της Κάρλα Μπρούνι για τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού

Snapshot Η Κάρλα Μπρούνι διαγνώστηκε με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού το 2019 και ολοκλήρωσε πενταετή ορμονοθεραπεία τον Δεκέμβριο του 2025.

Η πρώην Πρώτη Κυρία τόνισε τη σημασία των προληπτικών εξετάσεων και του έγκαιρου εντοπισμού για τη μείωση του κινδύνου και της σοβαρότητας του καρκίνου.

Παρά την ολοκλήρωση της θεραπείας, εκφράζει συνεχή φόβο για πιθανή μετάσταση ή υποτροπή της νόσου.

Η διάγνωση οδήγησε την Μπρούνι σε αλλαγές στη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τη συναισθηματική της ευεξία.

Παρότι ζει με τον φόβο, επισημαίνει τη σημασία της εστίασης στο παρόν και την αποφυγή ζωής με συνεχή άγχος. Snapshot powered by AI

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Κάρλα Μπρούνι - Σαρκοζί μίλησε για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού, με τον οποίο διαγνώστηκε το 2019, κατά τη διάρκεια του ετήσιου ελέγχου της και ολοκλήρωσε πριν από έναν χρόνο, την πενταετή ορμονοθεραπεία.

Η 58χρονη κυρία Σαρκοζί, συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του γαλλικού καναλιού M6 με τρίτλο Cancer: la vie devant – «Cancer: Life Ahead» και εξιστόρησε την περιπέτειά της, αλλά και τις αλλαγές που υπήρξαν στην καθημερινότητά της, μετά τη διάγνωση.

Έξι χρόνια μετά, το πρώην μοντέλο αποκαλύπτει τους φόβους που εξακολουθούν να τη συνοδεύουν μπροστά σε πιθανή υποτροπή.

«Έχουν περάσει έξι χρόνια από τη διάγνωσή μου. Μόλις τελείωσα την ορμονοθεραπεία. Μάλλον έχω θεραπευτεί τώρα, αλλά φοβάμαι», λέει η Μπρούνι στο ντοκιμαντέρ. «Φοβάμαι τη μετάσταση, φοβάμαι τις υποτροπές», προσθέτει.

En France, près de 4 millions de personnes connaissent ou ont connu un cancer. Touchés de près ou de loin par la maladie, personnalités publiques et témoins racontent leur traversée intime... Le doc inédit "Cancer, la vie devant", ce soir sur M6 en streaming sur @M6plusofficiel — M6 (@M6) November 3, 2026

Διάγνωση καρκίνου του μαστού το 2019

Η πρώτη αντίδρασή της όπως περιγράφει, όταν βρήκαν τα αποτελέσματα της βιοψίας τον Οκτώβριο του 2019, που επιβεβαίωσαν ότι είχε ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού, δεν ήταν πανικός.

Η Μπρούνι είχε επιλέξει να μην εκθέσει την ασθένειά της ενώ έκανε θεραπεία. Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2023, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα κοινωνικά του δίκτυα για να πει την εμπειρία της και να υποστηρίξει εκστρατείες έγκαιρης ανίχνευσης.

Με την ευκαιρία αυτή, παρατήρησε ότι οι περιοδικοί έλεγχοι ήταν καθοριστικοί για την ανίχνευση του όγκου σε πρώιμο στάδιο. «Όσο μικρότερος είναι ο καρκίνος, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος», είπε στο ντοκιμαντέρ. Εξήγησε επίσης ότι το χειρουργείο ήταν περιορισμένο, ότι δεν χρειαζόταν μαστεκτομή και ότι δεν έκανε χημειοθεραπεία.

Η καλλιτέχνης απέδωσε αυτό το αποτέλεσμα στην ιατρική παρακολούθηση. «Ο λόγος που είχα την πιο ήπια εκδοχή αυτού του καρκίνου ήταν επειδή κάνω μαστογραφίες», είπε, αναφερόμενη στη σημασία των προληπτικών εξετάσεων.

Ο έγκαιρος εντοπισμός ήταν το κεντρικό μήνυμα

Η πρώην Πρώτη Κυρίας της Γαλλίας επέλεξε να μετατρέψει την κατάθεσή της σε άμεση προτροπή προς όσους αποφεύγουν τέτοιους ελέγχους από φόβο δυσμενούς έκβασης. «Μην φοβάστε να κάνετε εξετάσεις», είπε. Σύμφωνα με την ίδια, καταλαβαίνει ότι υπάρχει φόβος, αλλά πιστεύει ότι δεν πρέπει να γίνει λόγος αναβολής των ιατρικών επισκέψεων.

Η Μπρούνι δημοσιοποίησε την ασθένεια κατά τη διάρκεια του Ροζ Οκτωβρίου, της διεθνούς εκστρατείας αφιερωμένης στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Μετά από χειρουργική επέμβαση και ακτινοθεραπεία, η Μπρούνι ξεκίνησε θεραπεία ορμονικής θεραπείας που διήρκεσε πέντε χρόνια. Η πρώην πρώτη κυρία ανακοίνωσε το τέλος αυτού του σταδίου στις 20 Δεκεμβρίου 2025, όταν μοιράστηκε ότι είχε ολοκληρώσει την ενδεικνυόμενη διαδικασία μετά τη διάγνωσή της.

Στο ντοκιμαντέρ υπενθύμισε ότι ο πρώτος χρόνος ήταν δύσκολος λόγω των παρενεργειών. «Σε κρατάει ξύπνιο και σε κάνει να ιδρώνεις πολύ», εξήγησε για μια θεραπεία που μειώνει ή εμποδίζει τη δράση ορισμένων ορμονών για να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης ορισμένων καρκινικών κυττάρων.

Η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τις αμφιβολίες που επιμένουν μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Ο φόβος τους, είπε, σχετίζεται με την πιθανότητα μετάστασης ή υποτροπής. Αυτή η ανησυχία συνυπάρχει με τη βεβαιότητα ότι έχει τελειώσει ένα ιατρικό στάδιο που καθόρισε τη ζωή σου για πέντε χρόνια.

Πώς άλλαξε η ζωή της μετά τη διάγνωση του καρκίνου

Η Μπρούνι είπε ότι η διάγνωση την οδήγησε να αναθεωρήσει πτυχές της ρουτίνας της. Τροποποίησε τη διατροφή τη και ενσωμάτωσε επίσης συνεχή σωματική δραστηριότητα.

Επίσης το εξέλαβε ως σημάδια να αναθεωρήσει τη συναισθηματική της ευεξία και τις συνήθειές της

Παρά το γεγονός ότι τελείωσε την ορμονική θεραπεία και περιγράφει την κατάστασή της με ελπίδα, η Κάρλα Μπρούνι δεν εξαλείφει τον φόβο από την ιστορία της. Η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας αναγνωρίζει ότι αυτή η ανησυχία είναι μέρος της ζωής μετά τον καρκίνο, ακόμη και όταν ολοκληρώνονται οι μελέτες και οι θεραπείες.

«Προσπαθώ να μην ζω με φόβο», είπε στο τέλος της συμμετοχής του στο ντοκιμαντέρ. Στη συνέχεια εστίασε στο παρόν: «Αυτή τη στιγμή, καθώς σας μιλάω, δεν φοβάμαι. Έτσι, η ζωή είναι το τώρα».