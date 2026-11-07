Κατάρ: «Ψευδείς και παραπλανητικές οι πληροφορίες για ναυάγιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν»

Τέλος στα σενάρια περί κατάρρευσης των επαφών βάζει η Ντόχα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι ο πρωθυπουργός της χώρας ουδέποτε έκανε σχετική δήλωση

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κατάρ: «Ψευδείς και παραπλανητικές οι πληροφορίες για ναυάγιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν»

 Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Κατάρ διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί αποτυχίας των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Το Γραφείο Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης του Κατάρ χαρακτήρισε τις πληροφορίες ψευδείς και παραπλανητικές.
  • Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ δεν έκανε ποτέ δήλωση για κατάρρευση των συνομιλιών.
  • Οι καταριανοί διαμεσολαβητές συνεχίζουν στενό συντονισμό με Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για την προώθηση των διαπραγματεύσεων.
  • Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε εξέλιξη χωρίς διακοπή.
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Κατηγορηματικά διέψευσε το Κατάρ τις φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και έκαναν λόγο για οριστική αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Σε επίσημη τοποθέτησή του, το Γραφείο Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης του Κατάρ χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες «ψευδείς και παραπλανητικές», υπογραμμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της χώρας ουδέποτε προέβη σε τέτοιου είδους δήλωση.

Ταυτόχρονα, αποσαφηνίστηκε ότι οι Καταριανοί διαμεσολαβητές παραμένουν σε ανοιχτή γραμμή και στενό συντονισμό τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με την Τεχεράνη, συνεχίζοντας να υποστηρίζουν τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του εμιράτου, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, είχε αναφέρει σε συνέντευξή του πως ΗΠΑ και Ιράν δεν πρέπει να περιμένουν την «τέλεια στιγμή» προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

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