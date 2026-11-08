Singapore Airlines: Τρομακτική στιγμή σε προσγείωση Airbus A350 - Αποφεύχθηκε οριακά το ατύχημα

Snapshot Ένα Airbus A350 της Singapore Airlines προσπάθησε να προσγειωθεί υπό ισχυρούς ανέμους, αλλά οι πιλότοι αποφάσισαν τελευταία στιγμή να ματαιώσουν την προσέγγιση.

Η απόφαση για go-around ελήφθη σε κρίσιμα δευτερόλεπτα και απέτρεψε πιθανό σοβαρό ατύχημα.

Κατά την προσπάθεια προσγείωσης, το αεροσκάφος παρουσίασε έντονες κινήσεις της μύτης πριν οι πιλότοι ανακτήσουν πλήρως τον έλεγχο.

Οι εικόνες καταγράφουν τις απαιτητικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πιλότοι σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφουν τη στιγμή που ένα Airbus A350 της Singapore Airlines επιχειρεί να προσγειωθεί, αλλά οι πιλότοι αποφασίζουν την τελευταία στιγμή να ματαιώσουν την προσέγγιση και να απογειωθούν ξανά, εν μέσω ισχυρών ανέμων.

Το αεροσκάφος φαίνεται να κατεβαίνει προς τον διάδρομο προσγείωσης, με τη μύτη του να ανεβοκατεβαίνει, προτού οι πιλότοι ανακτήσουν τον έλεγχο της ανόδου και απομακρυνθούν από το έδαφος.

Η απόφαση να εγκαταλείψουν την προσγείωση, γνωστή στην αεροπορική ορολογία ως go-around, ελήφθη σε κρίσιμα δευτερόλεπτα, αποτρέποντας ενδεχομένως ένα σοβαρό ατύχημα.

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές των απαιτητικών συνθηκών υπό τις οποίες καλούνται να επιχειρήσουν οι πιλότοι, ιδιαίτερα όταν οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την ασφαλή προσέγγιση στον διάδρομο.

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