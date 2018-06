«Ορκίζομαι ότι θα είμαι πιστός στην αβασίλευτη Δημοκρατία, ότι θα σέβομαι τους νόμους της και το Σύνταγμα και ότι θα ασκώ τα καθήκοντά μου προς αποκλειστικό όφελος του ιταλικού έθνους», επανέλαβαν όλοι οι υπουργοί, ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, οποίος, στην συνέχεια, τους έσφιξε το χέρι.

Πολλά από τα μέλη του νέου υπουργικού συμβουλίου ήταν εμφανώς συγκινημένα.

Οι γυναίκες, στην νέα αυτή κυβερνητική σύνθεση είναι πέντε. Εννέα υπουργοί επελέγησαν από τα Πέντε Αστέρια, επτά από την Λέγκα και τρεις είναι καθαρά τεχνοκράτες. Ο αρχηγός των Πέντε Αστέρων Λουίτζι Ντι Μάιο και ο γραμματέας της Λέγκα, Ματτέο Σαλβίνι είναι -αντίστοιχα- υπουργοί Εργασίας και Ανάπτυξης, και Εσωτερικών, αλλά και αντιπρόεδροι της κυβέρνησης.

Για όλους τους υπουργούς είναι η πρώτη κυβερνητική εμπειρία, με μόνη εξαίρεση για τον επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών, Έντσο Μοάβερο Μιλανέζι, ο οποίος ήταν υπουργός Ευρωπαϊκών υποθέσεων στις κυβερνήσεις των Μάριο Μόντι και Ενρίκο Λέτα.

Μετά την ορκωμοσία, οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε θα πάρουν μέρος στην δεξίωση, στον κήπο του προεδρικού μεγάρου, επ' ευκαιρία της γιορτής της ιταλικής αβασίλευτης Δημοκρατίας.

Giuseppe Conte sworn in as Italian PM as coalition government formed of Italy's two main populist partieshttps://t.co/wP9sFBKQTI pic.twitter.com/fdUf0fZnO9