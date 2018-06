Απίστευτες εικόνες: Χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ έπεσε στο Τέξας (pics+vid)

Το χαλάζι που έπεσε ήταν σε μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ, αλλά ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Παράθυρα σπιτιών έσπασαν, φανάρια καταστράφηκαν, ενώ πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Ο θόρυβος κατά τη διάρκεια της χαλαζόπτωσης ήταν τέτοιος «που ακουγόταν σαν να μας πετούσε ο Θεός πέτρες», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Με πληροφορίες από: cbsnews.com

As one viewer described it... a RUDE AWAKENING overnight in parts of North Texas. Did you get hail at your house? VIEWER PICS: https://t.co/Wcl8r8PdE0 #NBCDFWstorms #NBCDFWWeather pic.twitter.com/wGEtLsReDm