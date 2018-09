Φονικός υπερκυκλώνας ετοιμάζεται να χτυπήσει τις Φιλιππίνες – Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Ο τροπικός κυκλώνας αναμένεται να φτάσει στο βόρειο άκρο του νησιού Λουζόν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 15 Σεπτεμβρίου. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι θα είναι ο ισχυρότερος από τους 15 που έχουν πλήξει τις Φιλιππίνες φέτος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Super Typhoon #Mangkhut is located west of Guam with max sustained winds of 140 KT, gusting to 170 KT. The JTWC expects the typhoon to maintain intensity as it approaches the northern #Philippines later this week. (JMA Himawari imagery) pic.twitter.com/me7gEyGmo1