Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ δέχεται απειλές για τη ζωή του

Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα ο Sandoval, ο οποίος βρισκόταν για 30 μήνες στη φυλακή για παράνομη είσοδο στις ΗΠΑ, πέρασε με το αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι του Μαρκλ και φώναξε «θα σε σκοτώσω». Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Το περιστατικό κατήγγειλε στην αστυνομία η Lori Davis -η φίλη του Τόμας Μάρκλ- την περασμένη εβομάδα και στην αναφορά του αστυνομικού τμήματος αναφέρεται ότι ο Sandoval έσκισε τα λάστιχα του αυτοκινήτου του Μαρκλ.

«Ο Τόμας είναι ένας φίλος που με στηρίζει. Είναι ο "βράχος" μας, για εμένα και την κόρη μου και λυπάμαι που έχει μπλέξει σε αυτή την βίαιη κατάσταση» δήλωσε στην Dailymail η 38χρονη.

Megan Markle's father allegedly receives death threats from criminal



Meghan Markle's father has received multiple death threats from a violent criminal allegedly on a campaign of terror.



Jose Sandoval, the former boyfriend of one of Thomas Markle's closest female friends, … pic.twitter.com/PDzI9FKjBp