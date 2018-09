Συναγερμός στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση σε δικαστικό μέγαρο – Ένας νεκρός, 4 τραυματίες

Το περιοδικό Pittsburgh Tribune-Review αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα) σήμερα 19 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του περιφερειακού δικαστή Daniel Shimshock στην πόλη Masontown, περίπου 90 χιλιόμετρα νότια του Πίτσμπουργκ.

#UPDATE: At least two medical helicopters and multiple ambulances were called to the scene of Fayette Co. shooting, but it is unknown how many people were injured. https://t.co/RFBhXlguOM #NewsOR pic.twitter.com/v7PEjdNvXy