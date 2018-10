ΗΠΑ: Ο Πομπέο καλεί την Τουρκία να απελευθερώσει και άλλους Αμερικανούς πολίτες

«Είναι μια σπουδαία μέρα για την Αμερική. Ακόμη ένας Αμερικανός πολίτης απελευθερώθηκε. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για την επιστροφή στην πατρίδα όλων των Αμερικανών ομήρων και όσων αδίκως βρίσκονται φυλακισμένοι και υπό κράτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ με tweet του.

It’s a great day for America! Another American citizen has been released. The world should know that @POTUS and @StateDept continue to work hard to bring home all American hostages and those wrongfully imprisoned and detained.