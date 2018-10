Πανικός στην Άγκυρα: Προσπάθησε να «μπουκάρει» με τρακτέρ στην πρεσβεία του Ισραήλ (vid)

Ο δράστης αγνόησε ακόμα και τις προειδοποιητικές βολές των Τούρκων φρουρών της πρεσβείας, οι οποίοι στη συνέχεια πυροβόλησαν εναντίον του για να τον σταματήσουν.

Ο 45χρονος έφτασε μέχρι την πύλη της πρεσβείας, περνώντας με το τρακτέρ πάνω από σταθμευμένα οχήματα και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε αυτά.

Ο δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά των φρουρών στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται υπό κράτηση.

Breaking: A Turkish man was shot after attempting to ram into the Israel embassy in Ankara, Turkey with a bulldozer. pic.twitter.com/QZBq29GiA3