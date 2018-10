Σάλος: Ο λαός πεθαίνει από την πείνα και η κυβέρνηση αγοράζει δεκάδες Maserati και Bentley

Οι τρεις λιμουζίνες Bentley Flying Spur, του ομίλου Volkswagen, που παραγγέλθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στην σύνοδο του APEC που θα γίνει τον Νοέμβριο στο Πορτ Μόρεσμπι, στοιχίζουν έκαστη περισσότερα από 320.000 δολάρια Αυστραλίας (περίπου 200.000 ευρώ), γράφει η εφημερίδα The Australian.

Τα πολυτελή οχήματα θα μεταφερθούν μέσω θαλάσσης, προσθέτει η εφημερίδα, η οποία δημοσιεύει τιμολόγιο της εταιρείας της Μαλαισίας South Pacific Ventures.

Ο πρωθυπουργός της Παπούας-Νέας Γουινέας Πίτερ ο Νιλ έχει ήδη επικριθεί σφόδρα επειδή κατέβαλε ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 5,8 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά 40 Maserati για να μεταφέρουν τους επισήμους της συνόδου κορυφής στο Πορτ Μόρεσμπι, ο μισός πληθυσμός του οποίου ζει σε παραγκουπόλεις.

We can fly Maseratis from Milan to Port Moresby but we can't provide Panadol at POMGen #PNG #KanakaBikplaSamtin pic.twitter.com/1SG2wxAzKU