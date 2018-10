Δεν μπορούσε να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά! Ο... υπνάκος του Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου (vid)

Ο Τούρκος Πρόεδρος βρίσκεται στη Μολδαβία για διήμερη επίσκεψη και χθες το βράδυ έδωσε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Μολδαβό ομόλογό του Ιγκόρ Ντόντον.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Ερντογάν κοιμήθηκε όρθιος κανονικά!

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ερντογάν κοιμήθηκε και ξύπνησε αρκετές φορές, ανακάτευε τις σημειώσεις του συνεχώς ενώ πείραζε διαρκώς το μικρόφωνο που είχε μπροστά του.

Δείτε το βίντεο!

#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk