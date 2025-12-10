Ιαπωνία: Δραματική προειδοποίηση για «μεγασεισμό» - Φόβοι για τσουνάμι 30 μέτρων και 200.000 νεκρούς

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την πρώτη προειδοποίηση για «μεγασεισμό» στην ιστορία της, στα βόρεια της χώρας, μετά από τον τρομακτικό σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ.

Ένας υποθαλάσσιος μεγασεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει χάος στην περιοχή Χοκάιντο–Σανρίκου, δημιουργώντας ένα τρομακτικό τσουνάμι ύψους 30 μέτρων (98 πόδια) και προκαλώντας έως και 199.000 θανάτους.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:15 μ.μ. τοπική ώρα, περίπου 80 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της Αομόρι, στο κύριο νησί της Ιαπωνίας, το Χονσού.

Japan issued a megaquake advisory Tuesday after a magnitude 7.5 earthquake struck off the eastern coast of Aomori. At least 34 people were injured, the Fire and Disaster Management Agency said. pic.twitter.com/tcTdr7vHFI — The Associated Press (@AP) December 9, 2025

Έπειτα από τη μεγάλη σεισμική δόνηση της Δευτέρας, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκτιμά ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μεγασεισμού μεγέθους 8 ή και περισσότερων Ρίχτερ μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Το τσουνάμι θα μπορούσε να καταστρέψει 220.000 κατοικίες και κτίρια, ενώ το κόστος των ζημιών εκτιμάται στα 150 δισεκατομμύρια λίρες.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους κοντά στις ακτές του Ειρηνικού να καταρτίσουν σχέδια διαφυγής σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο μεγάλος αυτός σεισμός θα μπορούσε να εκδηλωθεί κατά μήκος της Τάφρου της Ιαπωνίας και της Τάφρου Τσισίμα, ανοικτά της Χοκάιντο.

Η προειδοποίηση καλύπτει μια περιοχή περίπου 1.300 χιλιομέτρων, από τις βορειοανατολικές ακτές της Τσίμπα έως τη Χοκάιντο — και είναι η πρώτη προειδοποίηση μεγασεισμού από τότε που η σχετική κατηγορία θεσπίστηκε το 2022.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Sanae Takaichi προειδοποίησε τους κατοίκους, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ενδεχόμενη καταστροφή.

Τους κάλεσε να είναι σε ετοιμότητα και να εκκενώσουν άμεσα αν νιώσουν οποιαδήποτε σεισμική δόνηση. Μετά τον σεισμό της Δευτέρας, η Takaichi δήλωσε:

«Λόγω αυτού του σεισμού, η πιθανότητα να σημειωθεί ένας μεγάλος σεισμός από τη Χοκάιντο έως την υπεράκτια περιοχή Σανρίκου εκτιμάται πλέον ως υψηλότερη από το κανονικό».

Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi said the government is closely monitoring the damage after a 7.6 magnitude quake shook the northeast region of the country https://t.co/5EPKG3GOjV pic.twitter.com/nV78RbOTKN — Reuters (@Reuters) December 8, 2025

Η πρωθυπουργός τόνισε επίσης: «Ανεξάρτητα από το αν η περιοχή σας επηρεάστηκε από τον σεισμό, οι κάτοικοι των περιοχών όπου συνιστώνται μέτρα ετοιμότητας πρέπει, κατά την επόμενη εβδομάδα περίπου, να παρακολουθούν στενά τις πληροφορίες από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία και τις τοπικές αρχές».

Ο σεισμός στον Ειρηνικό τραυμάτισε τουλάχιστον 34 άτομα, ενώ εκδόθηκαν εκ των υστέρων προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

On December 8, 2025, a powerful earthquake of magnitude 7.5 struck Japan’s northeastern coast.



pic.twitter.com/q7w0PXBlyn — Science girl (@sciencegirl) December 10, 2025

Ο 33χρονος Daiki Shimohata, δημόσιος υπάλληλος στο Hashikami, δήλωσε:

«Η δόνηση ήταν κάτι που δεν είχαμε ξαναζήσει ποτέ. Κράτησε περίπου 20 δευτερόλεπτα. Κρατούσαμε τα παιδιά μας — ένα κορίτσι δύο ετών και ένα αγόρι ενός έτους — στην αγκαλιά μας. Η δόνηση μου θύμισε την καταστροφή του 2011».

Σε ορισμένες περιοχές τα κύματα έφτασαν τα 15 μέτρα (50 πόδια) και κατέστρεψαν τον πυρηνικό σταθμό Fukushima Daiichi, προκαλώντας φόβο για ραδιενεργή μόλυνση.

A 7.5 magnitude earthquake struck northern Japan on December 9, injuring at least 30 people, damaging roads and buildings, and leaving thousands without power in freezing conditions. pic.twitter.com/iGUCmyB8Dn — AccuWeather (@accuweather) December 9, 2025

Μετά τις καταστροφικές δονήσεις αυτής της εβδομάδας, πυρηνικοί σταθμοί στην ευρύτερη περιοχή προχώρησαν σε επείγοντες ελέγχους για προληπτικούς λόγους. Το καλοκαίρι του 2024, το νότιο μισό της ακτής του Ειρηνικού της Ιαπωνίας είχε δεχθεί επίσης προειδοποίηση μεγασεισμού για την Τάφρο Nankai.

Η συγκεκριμένη ειδοποίηση είχε θεωρηθεί ασαφής, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να επιδοθούν σε μαζικές αγορές ειδών ανάγκης, ακυρώσεις εκδηλώσεων και κλείσιμο επιχειρήσεων.

