Ιαπωνία: 30 τραυματίες και ζημιές από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ και του τσουνάμι που ακολούθησε

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της βόρειας Ιαπωνίας, προκαλώντας και κύματα τσουνάμι ύψους έως 70 εκατοστών. Την πληροφορία επιβεβαίωσε η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε ότι το ισχυρό κύριο σεισμικό γεγονός, που καταγράφηκε στις 23:15 (16:15 ώρα Ελλάδος) κοντά στην περιοχή Αομόρι, ενδέχεται να ακολουθηθεί από ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις τις επόμενες ημέρες, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Σοβαρός τραυματισμός καταγράφηκε στη νήσο Χοκάιντο, ενώ οι αρχές συνέστησαν την άμεση απομάκρυνση περίπου 28.000 κατοίκων από τα σπίτια τους, για προληπτικούς λόγους. Στη Σαπόρο, τη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, η γη έτρεμε για περίπου 30 δευτερόλεπτα, ενώ ήχησαν συνεχώς προειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.

Πλάνα από βίντεο έδειξαν σπασμένα τζάμια και ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στην περιοχή του Αομόρι περίπου 2.700 κατοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αναφέρθηκαν επίσης μικρές πυρκαγιές.

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν ανεστάλη προσωρινά σε ορισμένα τμήματα του δικτύου για έλεγχο των γραμμών. Παράλληλα, η εταιρεία Tohoku Electric Power διαβεβαίωσε ότι δεν διαπιστώθηκε καμία ανωμαλία στους πυρηνικούς σταθμούς Χιγκασιντόρι και Οναγκάουα.

Η JMA είχε εκδώσει αρχικά έκτακτη προειδοποίηση για τσουνάμι έως και τρία μέτρα, καλώντας τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών πιο κοντά στο επίκεντρο να αναζητήσουν καταφύγιο.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού και συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς χώρες παγκοσμίως, με περίπου 1.500 αισθητούς σεισμούς τον χρόνο. Πρόσφατες κυβερνητικές εκτιμήσεις προειδοποιούν ότι ένας μελλοντικός «μεγασεισμός» στο ρήγμα Νάνκαϊ θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.