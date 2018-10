Το συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού της μνηστής του Τζαμάλ Κασόγκι (vid)

Ενώ συνεχίζεται ο σάλος με την δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου μέσα στο προξενείο του Ριάντ στην Κωνσταντινούπολη, η μνηστή του Τζαμάλ Κασόγκι, ανήρτησε στο twitter ένα βίντεο με τον αγαπημένο της και την λεζάντα «Έκλεψαν τη φυσική σου παρουσία από τον κόσμο. Όμως το όμορφο γέλιο σου θα μείνει για πάντα στην ψυχή μου. Αγαπημένε μου».

Στο βίντεο, ο Κασόγκι δίνει συνέντευξη όταν μια γάτα πηδάει στα γόνατά του και ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος ξεσπά σε γέλια.

Λίγο αργότερα η Τσενγκίζ έγραψε: «Η καρδιά υπάρχει για να θρηνεί και τα μάτια για να κλαίνε και εμείς είμαστε χωριστά, αγαπημένε μου Τζαμάλ».

Δείτε το βίντεο!

They took your bodily presence from my world. But your beautiful laugh will remain in my soul forever. My darling #jkhashoggi #JamalKhashoggi#JusticeForJamal pic.twitter.com/vJOfhL6dEq