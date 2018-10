Ο Τραμπ κηρύσσει «πόλεμο» κατά των μεταναστών (Pics+Vid)

«Δυστυχώς φαίνεται ότι η Αστυνομία και οι Ένοπλες Δυνάμεις του Μεξικού είναι ανίκανες να σταματήσουν το Καραβάνι το οποίο κατευθύνεται προς τα Νότια Σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τραμπ σε καταχώρισή του στο Twitter και πρόσθεσε: «Προειδοποίησα τη Συνοριακή Περίπολο και τις Ένοπλες Δυνάμεις ότι αυτό είναι μια κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τη βοήθεια που χορηγούν στη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και το Σαλβαδόρ εκφράζοντας την απογοήτευσή του επειδή οι χώρες αυτές δεν στάθηκαν ικανές «να εμποδίσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για να εισέλθουν παρανόμως στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.