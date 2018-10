Δέματα με εκρηκτικά - ΗΠΑ: Αυτό είναι το λάθος που πρόδωσε τον τρομοκράτη

Εναντίον του Σέζαρ Σέιοκ έχουν απαγγελθεί πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και απειλές εναντίον πρώην προέδρων των ΗΠΑ, οι οποίες επισύρουν ποινή έως και 58 χρόνια κάθειρξη, επεσήμανε ο Σέσιονς.

Photo of suspect Cesar Sayoc Jr. pic.twitter.com/dvjEApfhAL — Spectrum News NY1 (@NY1) October 26, 2018

(Φωτογραφία του φορτηγού που οδηγούσε ο ύποπτος)

PHOTO: Van of the Florida man who is accused of sending letter bombs to Trump critics; his identity has not yet been released pic.twitter.com/SHG3UMoslZ — BNO News (@BNONews) October 26, 2018

«Δεν θα ανεχθούμε αυτού του είδους την ανομία, κυρίως την πολιτική βία», υπογράμμισε ο Σέσιονς.

BREAKING: Mail bombing suspect is a male, in his 50s, has prior arrests for terror-related activities and is a former New Yorker, reports FOX News. Watch LIVE aerials from the scene at this LINK: https://t.co/nmp3w1JzOs #Breaking #PipeBomb pic.twitter.com/MHA2GRM6QO — Fox5NY (@fox5ny) October 26, 2018

Ο Ρέι από την πλευρά του τόνισε ότι τα δέματα περιείχαν πραγματικό εκρηκτικό υλικό και δεν ήταν φάρσα. Συνολικά εστάλησαν 13 δέματα, ενώ ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στο δέμα που είχε παραλήπτη την γερουσιαστή Μαξίν Ουότερς επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στον Σέιοκ, επεσήμανε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

MORE: Suspect in package bomb case was arrested by Broward County Sheriff's Dept. deputies near or in Plantation, Fla., @jeffpeguescbs reports https://t.co/gsq71KDoS1 pic.twitter.com/WmEhVBfHqz — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 26, 2018

Ο διευθυντής του FBI τόνισε ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα δέματα.