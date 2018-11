Δημοψήφισμα στη Νέα Καληδονία: «Όχι» στην ανεξαρτησία από τη Γαλλία

Το γαλλικό αρχιπέλαγος της Νέας Καληδονίας στον Νότιο Ειρηνικό ψήφισε με ποσοστό 59,5% κατά της ανεξαρτησίας από τη Γαλλία στο δημοψήφισμα που διεξήχθη σήμερα, με καταμετρημένα τα δύο τρίτα των ψήφων, ανέφερε στον ιστότοπό του το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NC La 1ere.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ποσοστό συμμετοχής έφθασε το 80,7%. Τα πλήρη αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τις 13:30.

Το δημοψήφισμα, αποτέλεσμα μιας 30χρονης διαδικασίας αποαποικιοποίησης, είναι η πρώτη ψηφοφορία που διεξάγεται για την αυτονομία μιας γαλλικής περιοχής αφότου το Τζιμπουτί, στο Κέρας της Αφρικής, ψήφισε για την ανεξαρτησία του το 1977, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

