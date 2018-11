Χριστούγεννα στη Ρώμη: Το παραδοσιακό έλατο έφτασε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου (vid)

Το δέντρο θα φωτιστεί με φωτάκια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης την 7η Δεκεμβρίου.

«Για εμένα είναι πολύ παράξενο διότι έρχομαι από την Αυστραλία όπου γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα στην παραλία» είπε ο Πίτερ, ένας Αυστραλός τουρίστας, που δήλωσε πως νιώθει «πολύ προνομιούχος αφού είδε από κοντά αυτό το υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο».

Την ίδια ώρα, τέσσερις γλύπτες, ένας Αμερικανός, ένας Ρώσος, ένας Ολλανδός και ένας Τσέχος, άρχισαν να φιλοτεχνούν μια φάτνη από μια πυραμίδα 700 τόνων άμμου.

Η φάτνη θα αναδειχθεί σταδιακά τις επόμενες δύο εβδομάδες, όμως δεν θα αποκαλυφθεί στο κοινό πριν από τα εγκαίνια την 7η Δεκεμβρίου.

VIDEO: Watch as the traditional Vatican Christmas tree arrives at St. Peter’s Square. It comes from the Friuli Venezia Giulia region in northeast Italy pic.twitter.com/Ge5M5MgjUo