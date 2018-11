NASA: Αυτή είναι η πρώτη καθαρή φωτογραφία του InSight από τον πλανήτη Άρη (Pics+Vids)

Μετά από ένα ταξίδι 484 εκατομμυρίων χιλιομέτρων με ταχύτητα 19.800 χλμ. την ώρα, το InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) μείωσε την ταχύτητά του μόλις στα οκτώ χιλιόμετρα την ώρα (την ταχύτητα που ένας άνθρωπος κάνει τζόκινγκ) και ξεκίνησε τη διαδικασία μιας «μαλακής» προσεδάφισης στον πλανήτη περίπου στις 22:00 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας 26 Νοεμβρίου.



(Η πρώτη καθαρή εικόνα που έστειλε πίσω στη Γη το InSight)







There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr