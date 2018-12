Θάνατος – μυστήριο 18χρονου ποδοσφαιριστή της Λοκομοτίβ Μόσχας

Πρόκειται για τον Alexey Lomakin, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, αφού είχε βγει για ποτό με έναν φίλο του στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 18χρονος πήγε στο προπονητικό κέντρο της Λοκομοτίβ για κάποιες εξετάσεις, προτού βγει με τον φίλο του.

Η μητέρα του, ωστόσο, ανησύχησε όταν προσπάθησε πολλές φορές να τον καλέσει στο κινητό του εκείνο το βράδυ, χωρίς, όμως, εκείνος να απαντήσει στις κλήσεις της. Έκτοτε, δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής και το πτώμα του εντοπίστηκε την Κυριακή. Το κινητό του τηλέφωνο και η τσάντα του βρέθηκαν στο πίσω κάθισμα ενός ταξί.

FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on.



We are shocked by the tragedy. FC Lokomotiv would like to express our deepest condolences to the family and friends of Alexey. pic.twitter.com/BHhokwtsOP