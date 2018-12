Αποκάλυψη – «βόμβα» για τον Μίκαελ Σουμάχερ

Η Daily Mirror, έκανε μια νέα αποκάλυψη για την υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ, υποστηρίζοντας ότι έχει πλέον σηκωθεί από το κρεβάτι του.

Ο «Σούμι» έχει δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης και πλέον δεν είναι διασωληνωμένος, ενώ δεν υπάρχει και λόγος να είναι κλινήρης, έχοντας φύγει από το δωμάτιό του.

Όπως έχει γίνει γνωστό μάλιστα, ο Γερμανός πρωταθλητής, αναμένεται να παρουσιαστεί σε φίλους και συγγενείς για τα 50α γενέθλια το 2019.

Τον περασμένο Αύγουστο, μιλώντας στο «Paris Match» άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του αποκαλύπτουν ότι μπορεί να σηκώνεται με βοήθεια από το κρεβάτι του: «Όταν τον βάζουμε στο καρότσι και τον πάμε κοντά στο παράθυρο ώστε να βλέπει το πανέμορφο θέαμα με τα βουνά και τη λίμνη, κάποιες φορές βάζει τα κλάματα», λένε χαρακτηριστικά.

